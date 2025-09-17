自由電子報
健康醫療
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》靜脈曲張不只外觀困擾 百萬網紅提5法預防

2025/09/17 15:48

靜脈曲張只是外觀困擾？百萬網紅專家指出，這是身體血液循環出問題的警訊，不要忽視它；圖為情境照。（圖取自freepik）

靜脈曲張只是外觀困擾？百萬網紅專家指出，這是身體血液循環出問題的警訊，不要忽視它；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為靜脈曲張只是外觀上的困擾，然而，百萬網紅卡洛斯．賈拉米洛博士（Carlos Jaramillo）提醒，這是身體血液循環出問題的警訊。一旦忽視可能引發疼痛、潰瘍甚至血栓，嚴重時還會影響整體代謝與健康，它不一定只發生在老人身上，青少年若有壞習慣或基因影響，也可能出現。專家也提供了5項改善做法。

為什麼會有靜脈曲張？

根據文獻，大約30%-40%的人有不同程度的靜脈曲張，而女性的好發率又比男性高得多。卡洛斯．賈拉米洛表示，靜脈的主要功能是將血液從四肢與全身送回心臟。當靜脈失去正常的功能與結構，就會出現靜脈曲張。

他說明，腿部的血液上升，就像搭電梯一層一層往上。靜脈內有單向瓣膜，血液往上推時，瓣膜打開讓血液通過；血液經過後，瓣膜立即關閉，防止血液倒流。但若瓣膜功能異常，血液就會因重力倒流，讓靜脈逐漸擴張，最後形成靜脈曲張。

靜脈曲張不是小事：警示血液循環異常

什麼原因會造成靜脈曲張？卡洛斯．賈拉米洛解釋，除了基因或種族影響外，以下因素都會增加罹患風險，包括久坐或久站缺乏運動、不良飲食習慣、肥胖、懷孕等。

靜脈曲張對健康的影響是，腿部疼痛與腫脹、皮膚潰瘍（血液淤積導致血管壁受損，皮膚破裂）、靜脈血栓（血液流速減慢，像交通堵塞一樣，容易形成血塊）、慢性發炎與代謝異常（高三酸甘油脂、荷爾蒙失衡、壓力過大、腸道菌叢失衡、營養不足等，都會惡化血管健康）。

預防靜脈曲張5大關鍵

為避免因靜脈曲張引發的健康風險，卡洛斯．賈拉米洛提供以下5項建議：

1.調整飲食：多抗氧化食物、少吃加工品

健康飲食是預防的基礎。應避免精製糖、人工奶油與工業植物油，改以 蛋白質、纖維、蔬菜與健康脂肪為主。多攝取抗氧化食物，例如，莓果、柑橘、菠菜、西蘭花、可可、綠茶等富含類黃酮，能保護血管壁、減少發炎。

2.規律運動

運動能促進血液循環，保護心臟、動脈與靜脈。尤其是腿部肌肉，如小腿肌收縮時，就像天然的幫浦，幫助血液回流心臟。

卡洛斯．賈拉米洛建議，每天至少 30分鐘活動，如步行、游泳、騎腳踏車、重量訓練等。

3.補充水分

多喝水可以保持血液流動順暢，減少血栓風險。有益飲品方面也可以補充，像是綠茶、洛神花茶、黑咖啡，皆富含抗氧化物，有助循環。應該避免的飲品是，含糖飲料、果汁、酒精與人工甜味飲品，這些會造成脫水與發炎。

4.注意姿勢

避免長時間交叉雙腿，因為會阻礙血液回流。久坐時應不時起身活動，或將雙腿抬高，幫助血液循環。

5.改善生活習慣

最好保持理想體重，超重會增加腿部靜脈壓力。不妨善用醫療彈性襪，中度壓力、及膝以上的壓力襪，能有效幫助血液回流，特別適合久站、久坐的人。維持良好睡眠，睡眠不足會加重慢性發炎與代謝問題。

卡洛斯．賈拉米洛總結，靜脈曲張並沒有單一的解決方案，而是來自於日常生活中 許多小決定的累積。每天的飲食、運動、補水、姿勢與習慣，都會逐漸影響你的血管健康。

