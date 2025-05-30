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健康網》心臟病人能做重量訓練？ 醫：適當進行有助心臟功能

2025/05/30 16:14

研究顯示，正確適當地進行重量訓練，甚至可以提升心臟功能；情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，正確適當地進行重量訓練，甚至可以提升心臟功能；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心臟病人可以做重量訓練嗎？宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，心臟科醫師大多鼓勵患者進行有氧運動，因為可以促進血液循環、提升心臟的收縮力和血管彈性；重量訓練則是比較令人擔心的活動，因為在負重的狀態下血管阻力會上升，造成心臟的輸出量暫時性減少，增加患者的症狀甚至造成危險。不過經過長久的研究顯示，正確適當地進行重量訓練，甚至可以提升心臟功能。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」中提到，研究顯示，每週兩次的阻力型運動（也就是俗稱的重量訓練）超過三個月以上就可以降低血壓、血脂肪和血糖，包括啞鈴、仰臥起坐、伏地挺身、彈力帶或儀器的運動都可以提升心肺功能、增加血管彈性。

劉中平表示，體力很差的患者因為心臟無法承受有氧訓練引起的心跳加速，簡單的重量訓練反而是一個開始運動的好方法。因此美國心臟學會在2023年底正式推薦心臟病患者適當從事阻力型運動，最好是跟有氧運動互相搭配，會有最好的效果。

劉中平提醒，對於不穩定的心絞痛、心臟衰竭、心律不整的患者，或是血壓沒有控制良好、嚴重主動脈疾病的患者，重量訓練還是有高度的風險，一定要請醫生詳細評估之後，才可以開始進行。

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