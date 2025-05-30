新冠疫情升溫 嘉縣22家合約院所端午連假防疫不打烊

嘉縣太保市、民雄鄉等8個鄉鎮市共22家新冠疫苗合約院所，在端午節3天連假期間防疫不打烊。（嘉縣政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕隨著新冠疫情升溫，嘉義縣太保市、民雄鄉等8個鄉鎮市共22家新冠疫苗合約院所，在端午節3天連假期間（5月30日起至6月1日）防疫不打烊。縣衛生局鼓勵民眾，尤其高齡或慢性病者應盡速完成疫苗接種。

疾病管制署公布資料指出，今（2025）年第21週（5月18日至24日）全國新冠門急診就診4萬1402人次、嘉縣294人次，均較前一週上升。今年以來新冠併發重症本土確定病例全國累計432例，其中66例死亡，嘉縣至5月27日累計重症13例，以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中2例為1歲以下，另外2例死亡皆為70歲以上，超過9成未接種JN.1疫苗。

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縣衛生局長趙紋華表示，病毒變異相當迅速，每年流行病毒株亦有所不同，新冠併發重症死亡者多無接種疫苗，端午連假嘉縣太保市、民雄鄉等8個鄉鎮市共22家合約院所疫苗接種不停歇，籲滿6個月以上且尚未接種JN.1疫苗者踴躍接種1劑，特別是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等免疫力低下者。

趙紋華呼籲，民眾在人潮擁擠場所或接觸有症狀者，應自主戴口罩、落實勤洗手、保持室內通風及環境消毒、有症狀篩檢及就醫、生病在家休息等防護措施，端午節團聚時，也不忘防疫顧健康。

嘉縣有37家家用快篩試劑販賣藥局及9家醫用快篩醫療院所，相關資訊可在衛生局官網查詢。此外，嘉市衛生局官網亦公布轄內販售家用快篩試劑藥局名單及提供醫用快篩醫療院所相關資訊，每週三定期更新販售家用快篩試劑藥局資訊，各藥局快篩試劑實際數量以現場為準，建議民眾先打電話詢問，避免撲空。

嘉縣衛生局公布端午連假期間22家新冠疫苗合約院所防疫不打烊。（嘉縣政府提供）

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