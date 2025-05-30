自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠升溫！台南4部立醫院6月起 加開新冠特別門診、夜診

2025/05/30 14:46

防端午疫情爆發，台南市4家部立醫院6月起加開特別門診、夜診。（資料照）

防端午疫情爆發，台南市4家部立醫院6月起加開特別門診、夜診。（資料照）

〔記者王姝琇／台南報導〕國內武漢肺炎（新冠病毒、新型冠狀病毒病、COVID-19）疫情上升，南市轄內部立台南醫院、新營醫院、胸腔病院、嘉南療養院自6月起加開COVID-19特別門診及夜診，4家部立醫院抗病毒藥物儲備量充足，民眾可安心就醫。

南市衛生局長李翠鳳指出，國內新冠疫情持續上升，截至5月26日止，南市累計30例新冠併發重症，其中6例不幸死亡。因應近期疫情急速變化，轄內4家部立醫院自6月起加開COVID-19特別門診及夜診，民眾如有疑似症狀，可及時前往就診。

此外，盤點4家部立醫院抗病毒藥物儲備量充足，截至5月30日，包括「Paxlovid」197人份、Molnupiravir 124人份，衛生局儲備量亦充足，可隨時提供撥補。

李翠鳳提醒，高風險族群（如：65歲以上長者、慢性病患者、免疫低下者）若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等疑似COVID-19症狀，應盡速前往本市公費COVID-19口服抗病毒藥物合約院所就醫，由醫師評估是否進行快篩及使用公費抗病毒藥物。端午連假出遊、返鄉與親友聚會頻繁，落實「防疫三撇步」打疫苗、戴口罩、勤洗手，提升防護力，守護自己與家人健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中