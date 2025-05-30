新冠升溫！台南4部立醫院6月起 加開新冠特別門診、夜診

防端午疫情爆發，台南市4家部立醫院6月起加開特別門診、夜診。（資料照）

〔記者王姝琇／台南報導〕國內武漢肺炎（新冠病毒、新型冠狀病毒病、COVID-19）疫情上升，南市轄內部立台南醫院、新營醫院、胸腔病院、嘉南療養院自6月起加開COVID-19特別門診及夜診，4家部立醫院抗病毒藥物儲備量充足，民眾可安心就醫。

南市衛生局長李翠鳳指出，國內新冠疫情持續上升，截至5月26日止，南市累計30例新冠併發重症，其中6例不幸死亡。因應近期疫情急速變化，轄內4家部立醫院自6月起加開COVID-19特別門診及夜診，民眾如有疑似症狀，可及時前往就診。

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此外，盤點4家部立醫院抗病毒藥物儲備量充足，截至5月30日，包括「Paxlovid」197人份、Molnupiravir 124人份，衛生局儲備量亦充足，可隨時提供撥補。

李翠鳳提醒，高風險族群（如：65歲以上長者、慢性病患者、免疫低下者）若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等疑似COVID-19症狀，應盡速前往本市公費COVID-19口服抗病毒藥物合約院所就醫，由醫師評估是否進行快篩及使用公費抗病毒藥物。端午連假出遊、返鄉與親友聚會頻繁，落實「防疫三撇步」打疫苗、戴口罩、勤洗手，提升防護力，守護自己與家人健康。

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