健康網》孩童對3C產品愛不釋手？ 避免近視「這樣做」

國健署表示，每週日照時間超過200分鐘，則可以減少49%學童，罹患近視的機率；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著時代變遷及學習型態的轉變，兒童使用智慧型手機、平板電腦等，3C產品的時間大幅增加，若長時間近距離用眼，且缺乏適當休息，將增加近視的潛在風險。國民健康署在臉書專頁發文表示，每週從事戶外活動達11小時，1年平均可減少55%的近視發生機率，及減少12度的近視度數增加。

戶外運動降近視度數及發生率

依據國健署102年國小低年級學童視力保健介入計畫，結果發現，每週從事戶外活動達11小時，1年平均可減少55%的近視發生機率，及減少12度的近視度數增加。每週日照時間超過200分鐘，則可以減少49%學童，罹患近視的機率。國健署呼籲，家長應即早建立孩子正確的用眼習慣。

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國健署官網提到，研究報告指出，不論有無近視的學童，若參加近距離才藝課程（例如：畫圖、書法、珠心算、小提琴、鋼琴等），或練習時間每週超過4小時，則有1.59倍的機率，在1年內近視度數增加超過50度。顯示戶外活動是近視的保護因子，而長時間近距離用眼，則是造成近視或增加近視度數的危險因子。

「3010120」護眼原則

國健署指出，用眼30分鐘休息10分鐘，每日戶外活動2-3小時以上。鼓勵孩子暑期多從事戶外活動時，應注意避免熱傷害的情況下參加戶外活動，更要記得每年至少1-2次，定期帶孩子檢查視力，守護孩子珍貴的靈魂之窗。

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