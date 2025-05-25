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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

子宮頸癌病友憂復發 病團協助轉念重啟「性福」人生

2025/05/25 16:13

癌症希望基金會舉辦婦癌學習營，幫助病友重啟癌後性福旅程。（癌症希望基金會提供）

癌症希望基金會舉辦婦癌學習營，幫助病友重啟癌後性福旅程。（癌症希望基金會提供）

〔記者林志怡／台北報導〕婦科相關癌症治療過後，即使病情穩定控制，仍可能對病友的生活與親密關係造成影響。癌症希望基金會指出，身體變化、親密關係與心理調適是病友康復後的重要挑戰，基金會的社工、護理師可提供專業的「性福」處方服務，給予女性癌友安全的依附關係，幫助病友重啟癌後性福旅程。

子宮頸癌具有侵犯性，病程進展快速，且預後不佳，41歲的莉莉（化名）確診後，陸續諮詢3間醫院，期間曾發生突發性大出血，後來接受全子宮切除手術與一系列治療，至今已滿1年，目前病情穩定，並定期回診抽血、沖洗人工血管，並規律進行電腦斷層與抹片檢查。

然而，莉莉坦言，雖然身體逐漸適應療程，但術後病情復發的陰影揮之不去，而身上的人工血管也時刻提醒她，隨時可能有復發的可能性，也擔心後續副作用可能影響後續生活，但在癌症希望基金會的婦癌教育支持團體「婦婦得正」與社工陪伴下，她得以順利轉念，把這段歷程視為生命的印記。

馬偕醫院婦產部資深主治醫師張志隆解釋，多數子宮頸癌與人類乳突病毒（HPV）感染有關，初期多無明顯症狀，隨病變進展，患者可能出現陰道異常出血、陰道分泌物增加等症狀。目前抹片檢查與HPV疫苗接種，是預防子宮頸癌最有效的方式。

林口長庚醫院一般外科加護病房主任周宏學則提到，早期子宮內膜癌的5年存活率高於90%，病人經常伴隨陰道出血的臨床症狀，而子宮內膜癌近年有年輕化的趨勢，若女性發現有異常的陰道出血，不管是否已經停經，都應該提早就醫接受檢查。

周宏學說，每位患者的情況不同，若病灶侷限且條件允許，可透過荷爾蒙治療來保留生育機會，但部分患者在接受骨盆腔放療後，可能會出現陰道纖維化、沾黏等情形，影響日常生活與親密關係。建議治療後可依醫囑定期使用陰道擴張器，搭配潤滑劑、玻尿酸凝膠等輔助方式，以維持陰道彈性、減緩不適，提升生活品質。

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