高市府首創醫療淨零小聯盟 助9家市立醫院減碳抵換

高雄市率全國之先，成立「醫療淨零小聯盟」。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕因應氣候變遷與全球淨零排放趨勢，高雄市長陳其邁今（16日）宣布率全國之先，首創成立「高雄市醫療淨零小聯盟」，優先推動9家市立醫院展開自願減量及抵換專案。

台灣已進入「排碳有價」時代，為協助高雄市醫療機構因應未來碳盤查與碳費制度，「高雄市醫療淨零小聯盟」首創由地方政府主導、衛生局及環境保護局聯手，委託清大擔任專業顧問所組成，將優先推動9家市立醫院進行減碳及抵換，並協助醫院申請碳權，結合綠色金融等政策，協助醫療機構綠色轉型。

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啟動儀式今天於淨零學院舉行，高雄市長陳其邁、清大副校長嚴大任、衛生局長黃志中、環保局長張瑞琿及9家市立醫院院長出席，展現高雄邁向醫療淨零的決心。

陳其邁表示，醫療業佔全球的碳排約4.4%，以各行業別來看，不能算小的佔比，如何讓各醫療院所進行自願減碳，達到減碳目標，牽涉到非常多的方法學。高雄市通過減碳自治條例後，包括淨零學院及碳預算的編列，就是希望逐步利用不同的碳權計畫，來進行實質減碳。

陳其邁強調，除了9家市立醫院，更重要的是高雄有4家大型醫療機構，「如果在小聯盟練兵的方法學，可以獲得驗證，當然也能逐步擴展到各大醫學中心、或台灣其他主要醫療機構」。

清華大學永續學院院長范建得指出，碳權主軸策略是翻轉高雄的三大金箭之一，此聯盟成立可協助市立醫院推動碳權申請，除可呼應中央醫療淨零長期目標，減少設備汰換成本，也可為市立醫院開創經濟發展、落實政策及示範擴散等多項效益。

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