健康網》慢性腎臟病成「隱形殺手」 糖尿病、高血壓族群當心

腎病向來是「隱形殺手」！南門綜合醫院指出，糖尿病、高血壓病、長期使用止痛藥、60歲以上年長者等，是慢性腎臟病高風險族群；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣向來被稱是「洗腎王國」！腎炎、腎病症候群及腎病變位居10大死因的第9位，根據衛福部指出，臺灣透析發生率及盛行率高居不下，每年透析人數已破8-9萬人大關，甚至113年全年預估費用已至460億元。腎病向來是「隱形殺手」，專家指出，糖尿病、高血壓病、長期使用止痛藥、60歲以上年長者、有蛋白尿等族群，是慢性腎臟病的高風險族群。

根據南門綜合醫院在臉書專頁「南門綜合醫院」指出，很多人腎功能變差了卻毫無感覺，等到出現疲倦、水腫、尿量改變時，病情可能已進入中重度階段。以下針對慢性腎臟病（CKD）的5個分期與高風險族群說明。

什麼是慢性腎臟病？

南門綜合醫院表示，慢性腎臟病指的是腎臟功能逐漸喪失，且持續3個月以上的慢性狀態，最常見原因是糖尿病、高血壓與腎絲球腎炎。初期常無明顯症狀，但卻可能悄悄惡化為腎衰竭。

慢性腎臟病5大分期說明。（圖取自南門綜合醫院臉書）

慢性腎臟病5大分期怎麼看？

分期依據是「腎絲球過濾率（eGFR）」數值：

●第1期（>90）：腎功能正常，但可能有蛋白尿、腎臟結構異常

●第2期（60-89）：輕度腎功能下降，仍常無症狀

●第3期（30-59）：中度功能減退，可能出現倦怠、貧血、水腫

●第4期（15-29）：重度功能下降，需考慮透析準備

●第5期（<15）：末期腎病，需洗腎或腎臟移植

哪些人是高風險族群？南門綜合醫院說明，有糖尿病、高血壓病史；家族有腎臟病病史；長期使用止痛藥、偏方或草藥；年長者（60歲以上）；有蛋白尿、泡泡尿、水腫現象。上述的這些族群，要特別留意。

如何檢查腎功能？

●抽血檢查：腎絲球過濾率（eGFR）、肌酸酐

●驗尿：尿蛋白、尿白血球

●定期追蹤高風險族群每3～6個月檢查一次

南門綜合醫院強調，慢性腎病初期沒有症狀，但長期下來會影響全身健康，甚至進展到洗腎，建議民眾最好定期檢查、控制三高、不亂吃藥，就是保腎的關鍵。

