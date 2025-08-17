自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》皮膚破口易竄病菌 醫：高危險群3症狀快就醫

2025/08/17 13:10

香港腳患者在悶熱的夏季要格外小心，桃園醫院感染科醫師楊睿璿提醒，是罹患蜂窩性組織炎的高危險群；圖為情境照。（圖取自freepik）

香港腳患者在悶熱的夏季要格外小心，桃園醫院感染科醫師楊睿璿提醒，是罹患蜂窩性組織炎的高危險群；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蜂窩性組織炎成了隱性殺手！南投「小鋼砲」曾琮愷因在北海道泡湯受傷，遭到葡萄鏈球菌感染引發併發症，不幸病逝。桃園醫院感染科醫師楊睿璿指出，這類的急性感染，通常由金黃色葡萄球菌或鏈球菌等所引起，其實皮膚表面本就存在這些細菌。

無獨有偶，楊睿璿說，日前一名婦人參加國外旅行團返國後，左小腿突然出現紅腫、發熱與劇烈疼痛，原以為只是走太多、拉傷肌肉，沒想到情況越來越嚴重，痛到連鞋子都穿不下、走路像被刀割，最後在家人陪同下緊急就醫，才發現竟是「蜂窩性組織炎」。

楊睿璿表示，婦人本身患有香港腳，加上旅行時雙腳長時間悶在鞋裡，潮濕又摩擦，導致皮膚有破損，細菌繁殖後造成感染。「若不及時治療，嚴重可能導致壞死性筋膜炎、敗血症，甚至截肢等併發症產生」。

楊睿璿提醒，有免疫不全（如：糖尿病）、靜脈曲張、肥胖、皮膚疾病（濕疹、乾癬）或香港腳的患者，屬於蜂窩性組織炎高風險族群，一旦出現皮膚紅腫熱痛、甚至發燒等全身症狀，應立即就醫，不可輕忽。

日常照護別馬虎

桃園醫院護理師陳俐雯提醒，蜂窩性組織炎除了接受醫療治療，日常照護也很重要，尤其是高風險族群應特別注意以下幾點：

●腿抬高，幫助血液循環，消腫更快；每天觀察紅腫熱痛有無惡化或者流膿。

●清潔要做好，尤其手部、腳部的傷口照護；多補充營養，多攝取高蛋白，維生素C幫助組織修復。

●不要熬夜、抽菸。

●免疫力差更容易惡化。

●抗生素要吃完，千萬不能自行停藥。

●以及穿寬鬆透氣衣物，避免皮膚摩擦、刺激皮膚。

陳俐雯提醒，台灣天氣悶熱潮濕，是蜂窩性組織炎的好發期，民眾若有香港腳、濕疹等皮膚問題應及早治療。旅遊或長時間穿鞋時，也應保持雙腳乾爽、觀察皮膚變化，避免小傷口成為感染破口。

楊睿璿也強調，皮膚紅腫熱痛別輕忽，可能是蜂窩性組織炎的警訊。如有相關症狀應立即就醫，才能早期控制、避免病情惡化。

