健康網》不用爆汗 只要10分鐘做「1運動」護心穩血壓

醫師說，不用跑步、不用大流汗，從每天快走10分鐘開始，就有護心、穩血壓、情緒變穩的效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人常因為找不出時間運動而困擾，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，不用跑步、不用大流汗，免費處方就是，快走！只要下班多走一站，從每天快走10分鐘開始，能逐步讓慢性發炎降溫，心跳與血糖也跟著變穩定，為健康紮根。

張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」表示，病人有時會在診間分享「最近下班開始多走一站，發現晚上比較不心悸，還比較好睡。」事實上，他會鼓勵病人持續這項做法，因為病人做的正是醫學研究證實「心律穩定生活術」之一：快走。它可以促使心跳、情緒穩、睡眠都變穩，連血壓和血糖也跟穩定。

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張家銘解釋，很多人以為心律不整、心悸，是因為心臟變老，或是壓力大。其實，慢性發炎是根本原因，它像潛伏在體內的悶燒火，可能來自久坐不動、吃太油，及睡不好，時間一久，把心臟節奏也燒亂。這時，快走是天然的「滅火器」，每天只要安排一些時間，便能為身體降溫、給心臟降噪，帶來健康。

張家銘引述在2025年期刊《Heart》的研究說明，分析超過42萬人的健康數據，快走的民眾，罹患心律不整的機率降低，甚至有些人風險減少超過4成。更重要的是，快走的效果在女性、非肥胖者、60歲以下族群，已有高血壓或慢性病的人身上更明顯。尤其，想保護心臟的人，最適合快走。

這項研究發現，快走的人身體裡的代謝指標明顯比較好，包括體重指數（BMI）、總膽固醇、糖化血色素，和收縮壓都比較穩定。

張家銘認為，民眾只要把每天原本走的那段路，稍微加快一點點，就能達到健康成效。他建議從以下的日常改變做起：

1 早上可以提早一站下車，走快一點當作晨間暖身。

2 吃完晚餐到公園快走一圈，不是散步的速度，是快走到是有點喘才有效果。

3 中午休息時，繞著辦公室外圍快步走幾圈。

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