自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不用爆汗 只要10分鐘做「1運動」護心穩血壓

2025/05/25 14:55

醫師說，不用跑步、不用大流汗，從每天快走10分鐘開始，就有護心、穩血壓、情緒變穩的效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師說，不用跑步、不用大流汗，從每天快走10分鐘開始，就有護心、穩血壓、情緒變穩的效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人常因為找不出時間運動而困擾，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，不用跑步、不用大流汗，免費處方就是，快走！只要下班多走一站，從每天快走10分鐘開始，能逐步讓慢性發炎降溫，心跳與血糖也跟著變穩定，為健康紮根。

張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」表示，病人有時會在診間分享「最近下班開始多走一站，發現晚上比較不心悸，還比較好睡。」事實上，他會鼓勵病人持續這項做法，因為病人做的正是醫學研究證實「心律穩定生活術」之一：快走。它可以促使心跳、情緒穩、睡眠都變穩，連血壓和血糖也跟穩定

張家銘解釋，很多人以為心律不整、心悸，是因為心臟變老，或是壓力大。其實，慢性發炎是根本原因，它像潛伏在體內的悶燒火，可能來自久坐不動、吃太油，及睡不好，時間一久，把心臟節奏也燒亂。這時，快走是天然的「滅火器」，每天只要安排一些時間，便能為身體降溫、給心臟降噪，帶來健康。

張家銘引述在2025年期刊《Heart》的研究說明，分析超過42萬人的健康數據，快走的民眾，罹患心律不整的機率降低，甚至有些人風險減少超過4成。更重要的是，快走的效果在女性、非肥胖者、60歲以下族群，已有高血壓或慢性病的人身上更明顯。尤其，想保護心臟的人，最適合快走

這項研究發現，快走的人身體裡的代謝指標明顯比較好，包括體重指數（BMI）、總膽固醇、糖化血色素，和收縮壓都比較穩定。

張家銘認為，民眾只要把每天原本走的那段路，稍微加快一點點，就能達到健康成效。他建議從以下的日常改變做起：

1 早上可以提早一站下車，走快一點當作晨間暖身。

2 吃完晚餐到公園快走一圈，不是散步的速度，是快走到是有點喘才有效果。

3 中午休息時，繞著辦公室外圍快步走幾圈。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中