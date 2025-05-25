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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌患者壓力調查報告出爐 逾6成對復發「強烈恐懼」

2025/05/25 15:42

羅東博愛醫院首席副院長葉顯堂說，乳癌患者對復發感到恐懼的比例，僅次於乳癌確診時的驚恐。（記者林志怡攝）

羅東博愛醫院首席副院長葉顯堂說，乳癌患者對復發感到恐懼的比例，僅次於乳癌確診時的驚恐。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕乳癌名列女性癌症標準化發生率第一位，對我國女性健康造成嚴重威脅，乳癌防治基金會與羅東博愛醫院首度進行「乳癌患者就醫歷程壓力調查」，結果顯示，超過6成患者對復發感到強烈恐懼，僅次於乳癌確診時的驚恐，且超過6成的患者在確診前就有長期情緒或壓力困擾。

乳癌防治基金會與羅東博愛醫院今年2月底至3月期間進行首次「乳癌患者就醫歷程壓力調查」，回收2450份問卷，其中74.5%為已經完成治療並正在追蹤中的病友或其家屬，18.0%為正在接受治療中，另7.5%仍因為轉移或復發，還在持續接受治療。

羅東博愛醫院首席副院長葉顯堂指出，63.1%的受調查者表示，在乳癌診斷前就長期有情緒及壓力困擾，且69.5%在初次乳癌診斷時感到極度震驚與恐懼，且57.5%有失控或無助的感覺，且雖這次調查中，絕大部分是已經治療結束的個案或家屬，仍有高達60.1%對於復發感到強烈恐懼。

接受治療期間，48.6%的受調查者因脫髮、乳房切除或重建等身體外觀改變，自信心受到負面影響。44.4%因治療副作用而焦慮或情緒低落，顯示現有藥物仍有改進空間。38%因為長期治療與檢查的經濟負擔感到焦慮，且過去也有調查指出，很多人要靠借貸因應癌症治療所需費用。

此外，這次調查發現，病友壓力及情緒困擾支持主要來自家人、朋友、醫療團隊。葉顯堂認為，未來應持續強化對患者的心理支持，以及社會與經濟方面的協助，醫療團隊則要提升醫病溝通效能，並建立互助社群，關注特殊族群需求，提升就醫歷程滿意度。

乳癌防治基金會董事長張金堅指出，壓力可分為「急性壓力」與「慢性壓力」，後者往往來自於生活或職場的長期累積。若長時間沒有解決，會造成心理、生理上的負面影響，更可能因免疫功能受影響而造成癌症，或使癌症侵襲性變強或轉移。適時使用壓力荷爾蒙拮抗劑或其他減壓活動，可改善慢性壓力帶來的風險。

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