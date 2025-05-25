新魔王株叩關美國？中國爆發相關「NB.1.8.1」變異株悄登陸

科學家進行COVID-19病毒基因序列分析，以追蹤變異株演變。美國CDC近日檢測到與中國疫情相關的新型變異株NB.1.8.1。（美聯社檔案照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據福斯新聞網（Fox News）24日報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）已檢測到多起與中國近期病例激增相關的新型武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）變異株NB.1.8.1。CDC發言人向福斯新聞數位頻道證實此發現，但表示由於病例數過少，該變異株尚未達到列入該機構「COVID數據追蹤儀表板」（COVID Data Tracker）的門檻。

CDC發言人說明：「迄今在美國的基線監測數據中，NB.1.8.1的序列少於20個，因此未達納入數據追蹤儀表板的標準。」該發言人補充：「我們監測所有武肺病毒（SARS-CoV-2）序列，若其佔比增加，便會顯示在儀表板上。」

請繼續往下閱讀...

另據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，這些病例是透過CDC的機場篩檢計畫發現，但CDC發言人未向福斯新聞數位頻道證實此說法。

儘管美國境內已檢測到此新變異株，CDC於5月23日的報告同時指出，目前流感、武漢肺炎及呼吸道融合病毒（RSV）的急診就診率「非常低」。CDC並預期，未來兩週武漢肺炎與流感的急診就診數可能維持在當前低點。

CDC透過廢水（污水）檢測新冠病毒的地圖顯示，多數州的病毒量處於低或極低水平。根據CDC數據，僅南達科他州（South Dakota）呈現高病毒的活動情形。

武漢肺炎變異株NB.1.8.1被認為與中國及香港的大量病例有關。

本月稍早，香港當局呼籲民眾，尤其是高風險族群，佩戴外科口罩。但聲明同時指出，尚無證據顯示NB.1.8.1比其他武漢肺炎變異株更為嚴重。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法