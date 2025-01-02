健康網》1表格看懂淋病、菜花、梅毒！ 醫曝「性病4前兆」

醫師列出4個性傳染病前兆，排尿疼痛、分泌物異常、生殖器有不明腫塊、出現疣狀物；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多數人聽到性病如臨大敵，恐慌的感覺在心裡不斷發酵，但了解性病有其必要，能幫助我們破除迷思、建立正確觀念！三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻分享，淋病、菜花、梅毒3常見性病之潛伏期、空窗期、治療方式。同時，他也提醒，若發現有尿道發炎、分泌物異常、生殖器有不明腫塊、出現疣狀物等症狀時，恐是性傳染病4前兆，建議就醫檢查。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」及網頁發文表示，性病通常是因為和帶原者有親密接觸而感染，不只是性行為，有些透過皮膚接觸就可能傳染。常見性病有淋病、菜花、梅毒，認識它們的症狀、潛伏期和空窗期很重要。除了預防勝於治療、降低感染風險；也能打破性病迷思、減少不必要的恐慌；讓更多人知道即時就醫的重要性。

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醫師分享淋病、菜花、梅毒資訊。（圖取自網頁）

性傳染病前兆

當出現尿痛、分泌物異常、生殖器有不明腫塊、出現疣狀物，就要提高警覺。但要注意，有些感染者可能完全沒有症狀。

●排尿異常：尿痛、尿道發炎、分泌物增多或有異味，都是需要警覺的症狀。

●外觀變化：生殖器周圍出現疣狀物、潰瘍、紅疹等異常狀況時要注意。

●全身症狀：發燒、疲倦、淋巴腺腫大等全身性症狀，也可能是性病的警訊。

淋病 女性感染後症狀不明顯

淋病是由淋病雙球菌感染所引起的性傳染疾病，好發在生殖泌尿系統，主要透過性行為傳染。它會影響生殖器、尿道甚至是咽喉部位，造成分泌物異常、排尿不適等症狀。若未及時治療，可能會造成不孕等嚴重併發症。

●潛伏期：感染後2-7天就會出現症狀，女性可能較不明顯。

●空窗期：需要等1週以上。

●感染位置：主要感染生殖器官和尿道，也可能影響口腔、眼睛等部位。

●常見症狀：男性會有尿道分泌物和排尿疼痛；女性可能出現異常分泌物。

●治療方式：需要使用抗生素治療，完整療程後可以痊癒。

醫師表示，淋病潛在感染後2-7天就會出現症狀，但值得注意的是，女性可能較不明顯，若未及時治療，可能會造成不孕等嚴重併發症；示意圖。（圖取自freepik）

菜花 皮膚表面有疣狀突起物

菜花是人類乳突病毒（HPV）感染，正式名稱是尖形濕疣，是一種常見的性傳染病，會在感染部位長出像花椰菜一樣的突起物。這種病毒可以透過皮膚直接接觸傳染，即使使用保險套也不能完全預防，透過接種HPV疫苗，可以預防部分高風險型病毒感染。雖然大部分病灶可以透過治療移除，但病毒可能潛伏在體內造成復發。

●潛伏期：約1-8個月才會出現症狀，有些人可能更久。

●空窗期：要看是否有明顯病灶。

●外觀特徵：感染處會長出花椰菜狀的突起物，可能單顆或群聚。

●感染風險：皮膚接觸就可能感染，部分病毒株還可能導致癌症。

●治療方式：手術移除或局部藥物。

梅毒為全身感染 早期治療可痊癒

梅毒由梅毒螺旋體引起，除了性行為傳染外，還可能透過血液或母嬰傳染。這種疾病會分為多個時期，從局部症狀開始，慢慢擴散到全身。初期容易被忽略，若未及時治療可能造成嚴重的後遺症，但早期發現並治療的話，是可以完全治癒的。

●潛伏期：第1期約3-90天，之後進入不同期別會有不同症狀。

●空窗期：需要2-12週。

●症狀進展：從局部癒合性潰瘍，到全身紅疹，最後可能影響神經系統。

●診斷重點：需要抽血檢查才能確診。

●治療方式：盤尼西林注射，並於治療後定期追蹤，確保病情完全康復。

高銘鴻提醒3個性病檢測時機，檢測準確性：在空窗期內檢測可能呈現偽陰性，要等過了空窗期才能確定；定期複檢：高風險族群建議定期檢查，有疑慮時更要及時就醫；伴侶皆需檢查：性伴侶也需要一起檢查，才能避免反覆感染。

醫師提醒，做性病檢測也要帶上性伴侶，雙方一起檢查才能避免反覆感染；情境照。（圖取自freepik）

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