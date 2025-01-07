自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

貨運司機大腸癌轉移肝「達文西」手術1次切除2腫瘤

2025/01/07 17:51

張譽耀主任（左）表示，張男（右）以雙達文西手術治療切除大腸、肝腫瘤，順利清除癌細胞，現已回歸職場，僅需持續追蹤。（彰基提供）

張譽耀主任（左）表示，張男（右）以雙達文西手術治療切除大腸、肝腫瘤，順利清除癌細胞，現已回歸職場，僅需持續追蹤。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕41歲的張姓貨運司機因持續腹瀉並發現便中帶血，經檢查後確診為大腸癌第3期，所幸彰化基督教醫學中心血液腫瘤科、大腸直腸外科、一般外科等團隊收治，經化療後加上雙達文西手術治療切除大腸、肝腫瘤，順利清除癌細胞，現已回歸職場，僅需持續追蹤。

張姓司機平日工作忙碌，三餐不正常且常以炸物、大腸包小腸等食物當作正餐，加上常喝酒，未能培養健康的生活習慣。去年初他發現自己常拉肚子就醫，後來開始便血，於是前往醫院接受大腸鏡檢查，確診為大腸癌第3期且已擴散至肝，隨後轉診至彰基。

收治張男的彰基血液腫瘤科醫師王全正表示，張男經過5次化療後，腫瘤明顯縮小、甚至肝腫瘤幾乎消失，並安排手術治療。

為張男規劃手術治療的大腸直腸外科主任張譽耀說，因為張男的腫瘤位於直腸，周圍都是大血管和骨頭，且直腸緊貼著肛門，要如何將腫瘤完整切除，又要將肛門保留下來，相當不容易，在所有大腸直腸手術中，直腸的手術困難度最高。

大腸直腸外科張譽耀醫師、一般外科林國華醫師在同一次手術中，同時將張先生直腸及肝臟的腫瘤切除，一勞永逸；情境照。（彰基提供）

大腸直腸外科張譽耀醫師、一般外科林國華醫師在同一次手術中，同時將張先生直腸及肝臟的腫瘤切除，一勞永逸；情境照。（彰基提供）

張譽耀進一步指出，張男不單只有直腸癌，還有肝轉移腫瘤也需一併處理。經團隊討論決定採達文西機械手臂手術，在同一次手術中將直腸及肝臟的腫瘤切除，一勞永逸。使用達文西機械手臂手術系統，優點就是具3D立體視覺，在手術中可以清楚定位出腫瘤的位置，靈活的機械手臂，也能精準地將腫瘤切除，避免傷害到其他正常的組織，避免併發症的發生，且這個手術出血量非常少。尤其彰基使用的是第4代達文西機械手臂手術系統，可以靈活切換不同部位手術，在同一天完成不同部位手術。

張男術後第一天就正常進食，也可以下床活動，手術一週後就順利出院。整個抗癌過程總共9次化療，狀況持續改善。張男已恢復上班，也開始吃營養健康的食物，他開朗笑說：「我要把身體顧好，加油多賺錢！」

張譽耀提醒，便血是腸道疾病的重要警訊，無論是否伴隨腹痛、體重減輕等症狀，都不應輕忽。及早進行篩檢，如大腸鏡檢查，能夠大幅提高早期發現與治療的機會。

張男由彰基醫學中心血液腫瘤科、大腸直腸外科、一般外科等團隊收治，以專業的技術與貼心的照護，成功戰勝癌症。（彰基提供）

張男由彰基醫學中心血液腫瘤科、大腸直腸外科、一般外科等團隊收治，以專業的技術與貼心的照護，成功戰勝癌症。（彰基提供）

王全正醫師（左）表示，張男經5次化療後，肝腫瘤明顯縮小、甚至幾乎消失，交由手術團隊安排手術治療。（彰基提供）

王全正醫師（左）表示，張男經5次化療後，肝腫瘤明顯縮小、甚至幾乎消失，交由手術團隊安排手術治療。（彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中