貨運司機大腸癌轉移肝「達文西」手術1次切除2腫瘤

張譽耀主任（左）表示，張男（右）以雙達文西手術治療切除大腸、肝腫瘤，順利清除癌細胞，現已回歸職場，僅需持續追蹤。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕41歲的張姓貨運司機因持續腹瀉並發現便中帶血，經檢查後確診為大腸癌第3期，所幸彰化基督教醫學中心血液腫瘤科、大腸直腸外科、一般外科等團隊收治，經化療後加上雙達文西手術治療切除大腸、肝腫瘤，順利清除癌細胞，現已回歸職場，僅需持續追蹤。

張姓司機平日工作忙碌，三餐不正常且常以炸物、大腸包小腸等食物當作正餐，加上常喝酒，未能培養健康的生活習慣。去年初他發現自己常拉肚子就醫，後來開始便血，於是前往醫院接受大腸鏡檢查，確診為大腸癌第3期且已擴散至肝，隨後轉診至彰基。

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收治張男的彰基血液腫瘤科醫師王全正表示，張男經過5次化療後，腫瘤明顯縮小、甚至肝腫瘤幾乎消失，並安排手術治療。

為張男規劃手術治療的大腸直腸外科主任張譽耀說，因為張男的腫瘤位於直腸，周圍都是大血管和骨頭，且直腸緊貼著肛門，要如何將腫瘤完整切除，又要將肛門保留下來，相當不容易，在所有大腸直腸手術中，直腸的手術困難度最高。

大腸直腸外科張譽耀醫師、一般外科林國華醫師在同一次手術中，同時將張先生直腸及肝臟的腫瘤切除，一勞永逸；情境照。（彰基提供）

張譽耀進一步指出，張男不單只有直腸癌，還有肝轉移腫瘤也需一併處理。經團隊討論決定採達文西機械手臂手術，在同一次手術中將直腸及肝臟的腫瘤切除，一勞永逸。使用達文西機械手臂手術系統，優點就是具3D立體視覺，在手術中可以清楚定位出腫瘤的位置，靈活的機械手臂，也能精準地將腫瘤切除，避免傷害到其他正常的組織，避免併發症的發生，且這個手術出血量非常少。尤其彰基使用的是第4代達文西機械手臂手術系統，可以靈活切換不同部位手術，在同一天完成不同部位手術。

張男術後第一天就正常進食，也可以下床活動，手術一週後就順利出院。整個抗癌過程總共9次化療，狀況持續改善。張男已恢復上班，也開始吃營養健康的食物，他開朗笑說：「我要把身體顧好，加油多賺錢！」

張譽耀提醒，便血是腸道疾病的重要警訊，無論是否伴隨腹痛、體重減輕等症狀，都不應輕忽。及早進行篩檢，如大腸鏡檢查，能夠大幅提高早期發現與治療的機會。

張男由彰基醫學中心血液腫瘤科、大腸直腸外科、一般外科等團隊收治，以專業的技術與貼心的照護，成功戰勝癌症。（彰基提供）

王全正醫師（左）表示，張男經5次化療後，肝腫瘤明顯縮小、甚至幾乎消失，交由手術團隊安排手術治療。（彰基提供）

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