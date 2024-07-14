健康網》小小孩不擅表達 如何發現異狀？4面向觀察

北市驚傳兒少性剝削案件，使得「如何發現異狀」成為父母注意的議題。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕北市驚傳有私立幼兒園發生園內女童被性剝削等人神共憤事件；而從黃子佼案引發的兒少性剝削事件後，大家都想問：「家長如何幫助確認小小孩的安全？」諮商心理師提出多種面向來提醒父母，有很多方法可以觀察、及早發現異常。

諮商心理師謝昀融在粉專「象家園心理諮商所」說明，這幾天幼兒園的案件又再次被提起，獲得許多家長關注，也引發了家長的焦慮：不知道該如何防範這樣的災難？或是如何察覺自己的孩子有異狀而能夠即時提供協助。

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謝昀融表示，通常這一類的案件多是熟人所為，因為孩子面對陌生人常常會缺乏安全感而反抗，熟識的人會讓孩子放下戒心，混淆孩子傷害與遊戲的觀念。

小小孩不會表達？透過4面向觀察

所以，面對小小孩在語言表達不清的情況下，可以從幾個面向觀察：

●小孩的遊戲出現約束或傷害的行為

小孩可能透過遊戲的方式模仿、呈現自己受害的樣子，當家長察覺遊戲狀態，可以嘗試詢問：角色中的人物是誰？正在做什麼？來幫助判斷。

●孩子在洗澡時的碰觸顯得敏感

有別於過去協助洗澡時的反應，碰觸時的表情木然，或是敏感，家長可以提供身體安全界線（穿衣服的地方不可以隨便被碰觸）的概念，藉由聊聊說說來詢問：有誰碰過你身體的這些地方？

●拒絕談論學校的事件或與其他照顧者的生活

孩子被傷害時會被誘導「不能說」，年紀小的孩子分不清楚什麼不能說而全部都不願意說，所以當家長判斷孩子在學校或托育的地方會喜歡的活動、生活甚至餐點不再提及時，可以試著問問：這麼好玩的事情沒有說，是有人說不能講嗎？

●了解孩子是否有被單獨帶開的經驗

幼幼班的孩子可能還沒戒尿布，可以和孩子玩換尿布的遊戲，家長可以問問：老師怎麼幫你換尿布？在哪裡換？會不會被看見？

這些方式可以協助家長旁敲側擊，若有異狀，家長可以主動進一步詢問實際情況，或探問學校他班也熟識的老師：是否有機會觀察到孩子在學校的狀況。

不論年紀多小 都要用正確觀念提醒自我保護

除此之外，不管孩子年紀多小，都可以教育孩子：以正確的性教育提醒自我保護。

性教育的傳達會受限小孩的認知，但是大人的示範與行為都可以是好的即時教育，例如：

1. 面對碰觸（不管身體何處）小孩可以表達不喜歡；

2. 在家有隱私，在家上廁所洗澡換衣服要關門；

3. 遇到不當碰觸要拒絕並且告訴父母。

最後，謝昀融提醒父母們：還記得當初幫孩子挑選的學校、托育環境時的忙碌參觀、比較和分析嗎？或許這個事件引發了妳的不安，但是還是要相信自己曾經的判斷是為了給孩子最好的。謝昀融提醒「我們無法給孩子完全無菌的環境，但是我們可以教會孩子保護自己。」

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