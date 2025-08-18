兒童肥胖影響身心 醫師呼籲不可忽視

兒童頸部皮膚若出現發黑、粗厚的現象，可能為「黑棘皮症」，是胰島素阻抗的常見表現，與肥胖及糖尿病前期有關。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕根據衛生福利部國民健康署統計，台灣約每3名學童就有一人有過重或肥胖的情形。高熱量飲食、運動量不足，以及長時間使用電子產品，是導致兒童肥胖率逐年上升的主因。新竹臺大分院小兒部林函怡醫師表示，「小時候胖不是胖」的觀念早已過時。兒童期的肥胖不僅影響眼前健康，更可能延續至成年，增加罹患糖尿病、心血管疾病與代謝症候群等慢性病的風險。

林函怡說，肥胖會提升胰島素阻抗，導致第2型糖尿病風險升高；脂肪若過度堆積，還可能造成非酒精性脂肪肝，嚴重時甚至演變為肝纖維化或肝硬化。此外，肥胖也會對心理造成影響，部分兒童可能因身形焦慮、自尊心低落而出現憂鬱傾向，進而影響社交能力與學習表現。

面對兒童肥胖問題，林函怡指出，改善生活型態是控制體重的第一步，也是最關鍵的一步。她提出6項實用建議，協助家長與孩子一起打造健康生活：

飲食多攝取蔬果、全穀類等原型食物，減少甜點、零食與油炸品攝取。以白開水取代含糖飲料：避免習慣性攝取高糖飲品。全家共餐、細嚼慢嚥：放慢用餐速度，鼓勵與家人共餐，讓孩子從家庭中培養良好飲食行為。

每天規律運動，依世界衛生組織建議，兒童與青少年每天應進行至少60分鐘中高強度活動，如快走、跳繩、球類運動等，有助促進心肺功能與骨骼健康。

限制3C使用時間，每日建議不超過2小時，避免久坐影響代謝。還有充足睡眠，睡眠不足會增加肥胖風險，建立規律作息、確保良好睡眠品質，是維持體重的關鍵。

林函怡指出，近年國際間針對青少年肥胖的藥物治療已有新進展。2022年，美國食品藥物管理局（FDA）核准GLP-1類藥物「Semaglutide（司美格魯肽）」應用於12歲以上、符合診斷標準的青少年。該藥原用於治療第2型糖尿病，具有延緩胃排空、提升飽足感與抑制食慾等作用。臨床研究顯示，連續使用68週後，青少年BMI平均下降逾16%。

林函怡強調，藥物治療僅為輔助工具，使用期間可能伴隨噁心、嘔吐等副作用，仍須在專業醫療團隊評估下進行，並應建立在良好的飲食與運動基礎上，才能真正發揮效果。

