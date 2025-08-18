手搖飲當白開水喝 年輕人因尿結石就醫驟增

手搖飲雖然好喝，但醫師提醒不能取代白開水，過量飲用也會造成泌尿系統的負擔。（博田醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣手搖飲店林立，尤其天氣炎熱更常要來上一杯冰飲消暑，不過泌尿科醫師發現，近年因泌尿結石就醫的年齡層明顯下降，推測是把茶飲、冰飲當水喝，造成泌尿系統負擔導致。

博田國際醫院泌尿科醫師王建勝指出，門診觀察發現，愈來愈多年輕族群出現頻尿、腰痛、尿液混濁等症狀，檢查後診斷為泌尿結石，原因與錯誤的日常飲水習慣有關。

王建勝進一步說明，造成泌尿系統負擔的4大常見習慣，一是「冰飲習慣」，低溫飲料會刺激膀胱黏膜神經，造成頻尿、尿急，長期恐導致膀胱過動症，膀胱敏感者症狀加劇。若冰飲中又含糖，更會讓腎臟與膀胱的負擔成倍增加，是泌尿系統的「雙重打擊」。

二是「以茶、咖啡或無糖飲品取代白開水」，多數無糖茶飲含有草酸、咖啡因，反而促使尿液中結晶濃度升高，增加結石風險。

三是「只在口渴時喝水，或一次灌大量水」，身體無法短時間吸收過多水分，反而加重腎臟負擔，長時間仍處於脫水狀態。最後是「長時間待冷氣房、補水意識不足」，冷氣環境使皮膚與呼吸道水分蒸散加快，卻不易察覺口渴，形成隱性脫水，尿液濃縮更易結石。

王建勝提醒，預防泌尿結石的關鍵不在喝得多，而在喝得對，補水應以體重乘以40-50cc為原則，平均分配到每個時段，以白開水為首選，如無法接受白開水，可在水中加入檸檬片，檸檬酸有助於降低尿中鈣離子濃度，減少草酸鈣結晶的形成，但若有胃部不適或胃酸過多者，仍應事先諮詢醫師評估。

