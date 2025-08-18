自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

手搖飲當白開水喝 年輕人因尿結石就醫驟增

2025/08/18 12:30

手搖飲雖然好喝，但醫師提醒不能取代白開水，過量飲用也會造成泌尿系統的負擔。（博田醫院提供）

手搖飲雖然好喝，但醫師提醒不能取代白開水，過量飲用也會造成泌尿系統的負擔。（博田醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣手搖飲店林立，尤其天氣炎熱更常要來上一杯冰飲消暑，不過泌尿科醫師發現，近年因泌尿結石就醫的年齡層明顯下降，推測是把茶飲、冰飲當水喝，造成泌尿系統負擔導致。

博田國際醫院泌尿科醫師王建勝指出，門診觀察發現，愈來愈多年輕族群出現頻尿、腰痛、尿液混濁等症狀，檢查後診斷為泌尿結石，原因與錯誤的日常飲水習慣有關。

泌尿科醫師王建勝提醒，手搖茶飲含草酸、茶鹼或咖啡因，會讓泌尿系統代謝變得更困難。（博田醫院提供）

泌尿科醫師王建勝提醒，手搖茶飲含草酸、茶鹼或咖啡因，會讓泌尿系統代謝變得更困難。（博田醫院提供）

王建勝進一步說明，造成泌尿系統負擔的4大常見習慣，一是「冰飲習慣」，低溫飲料會刺激膀胱黏膜神經，造成頻尿、尿急，長期恐導致膀胱過動症，膀胱敏感者症狀加劇。若冰飲中又含糖，更會讓腎臟與膀胱的負擔成倍增加，是泌尿系統的「雙重打擊」。

二是「以茶、咖啡或無糖飲品取代白開水」，多數無糖茶飲含有草酸、咖啡因，反而促使尿液中結晶濃度升高，增加結石風險。

三是「只在口渴時喝水，或一次灌大量水」，身體無法短時間吸收過多水分，反而加重腎臟負擔，長時間仍處於脫水狀態。最後是「長時間待冷氣房、補水意識不足」，冷氣環境使皮膚與呼吸道水分蒸散加快，卻不易察覺口渴，形成隱性脫水，尿液濃縮更易結石。

王建勝提醒，預防泌尿結石的關鍵不在喝得多，而在喝得對，補水應以體重乘以40-50cc為原則，平均分配到每個時段，以白開水為首選，如無法接受白開水，可在水中加入檸檬片，檸檬酸有助於降低尿中鈣離子濃度，減少草酸鈣結晶的形成，但若有胃部不適或胃酸過多者，仍應事先諮詢醫師評估。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中