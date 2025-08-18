自由電子報
晴時多雲

抗癌神兵！科學家打造「特洛伊木馬」 細菌帶病毒獵殺癌巢

2025/08/18 11:41

T細胞正在攻擊癌細胞示意圖。最新研究利用細菌作為「特洛伊木馬」，將能殺死癌細胞的病毒，巧妙地躲過人體免疫系統的攔截，直接送入腫瘤內部進行攻擊。（圖擷取自Freepik）

T細胞正在攻擊癌細胞示意圖。最新研究利用細菌作為「特洛伊木馬」，將能殺死癌細胞的病毒，巧妙地躲過人體免疫系統的攔截，直接送入腫瘤內部進行攻擊。（圖擷取自Freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國科學家成功打造出一種「特洛伊木馬」式的癌症新療法，讓細菌與病毒聯手合作，精準獵殺癌細胞。這項技術巧妙地將溶瘤病毒藏在能自動尋找腫瘤的細菌體內，藉此躲過人體免疫系統的追殺，並在潛入腫瘤內部後，釋放出病毒大軍，對癌細胞展開致命攻擊。

根據《科學日報》（Science Daily） 報導，哥倫比亞大學工程學院 （Columbia Engineering） 的研究團隊，開發出這套名為CAPPSID的系統，成果已發表於《自然生物醫學工程》（Nature Biomedical Engineering） 期刊。

細菌當「隱形斗篷」 走私病毒炸彈

此療法的最大突破，在於克服了溶瘤病毒療法的核心難題：人體的免疫系統。過去若患者曾接觸過某種病毒，其體內的抗體會中和病毒，使其無法抵達腫瘤。達尼諾 （Tal Danino） 教授的團隊，便是利用細菌作為「隱形斗篷」，將病毒安全地「走私」到目的地。

研究共同主要作者、博士後研究員辛格 （Zakary S. Singer） 解釋：「我們將細菌編程為特洛伊木馬，將病毒RNA運送到腫瘤中，然後讓細菌在癌細胞內部自行裂解，釋放出病毒基因組。」

一旦進入腫瘤內部，細菌會利用腫瘤缺氧、營養豐富的環境大量繁殖，並釋放出病毒。病毒則利用其天性，專門感染並殺死癌細胞，進而擴散至整個腫瘤。為防止病毒失控感染健康組織，團隊更設計了一道「分子保險」，確保病毒無法在腫瘤外肆虐。

這項已在小鼠身上驗證的技術，被認為是首次成功直接設計細菌與溶瘤病毒的合作模式。團隊目前正擴大測試範圍，並已為此技術申請專利。

