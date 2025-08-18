自由電子報
健康 > 杏林動態

柳奇醫院「血液透析瘻管保護套」 護理創新獲國際首獎

2025/08/18 09:27

第7屆「綠點子國際發明暨設計競賽」閉幕，柳營奇美醫院由護理部長蕭素秋率領團隊以「血液透析瘻管保護套」榮獲評審團首獎。（柳營奇美提供）

第7屆「綠點子國際發明暨設計競賽」閉幕，柳營奇美醫院由護理部長蕭素秋率領團隊以「血液透析瘻管保護套」榮獲評審團首獎。（柳營奇美提供）

〔記者王涵平／台南報導〕第7屆「綠點子國際發明暨設計競賽」閉幕，柳營奇美醫院由護理部長蕭素秋率領團隊以「血液透析瘻管保護套」榮獲評審團首獎，展現臨床護理創新的國際實力。競賽有台灣、新加坡、韓國、馬來西亞等9個國家超過200支隊伍報名參加，197件具創新與實用價值的作品同台競技。

柳奇表示，「綠點子競賽」藉由跨領域整合，讓參賽者實現創新構想，並串聯產學研發動能，為科技創新與永續發展注入力量。

柳奇獲獎作品「血液透析瘻管保護套」，源自臨床護理師對洗腎病人的細膩觀察與關懷。由於台灣長期血液透析病人超過9萬人，每週需接受3次，每次3至4小時的透析治療，病人最常焦慮針頭鬆脫、血液外滲及手臂痠麻，而護理師擔心異常未被即時發現而影響病人安全。

團隊研發的保護套以氣囊減壓設計分散手臂重量，人體工學支撐降低不自主移動，並有透明觀察窗與早期外滲偵測確保安全。同時，採用親膚保溫材質提升舒適度，全面守護病人與護理師。

第7屆「綠點子國際發明暨設計競賽」閉幕，柳營奇美醫院以「血液透析瘻管保護套」榮獲評審團首獎，競賽有台灣、新加坡等9個國家超過200支隊伍報名參加。（柳營奇美提供）

第7屆「綠點子國際發明暨設計競賽」閉幕，柳營奇美醫院以「血液透析瘻管保護套」榮獲評審團首獎，競賽有台灣、新加坡等9個國家超過200支隊伍報名參加。（柳營奇美提供）

