診所醫療暴力升溫 衛生局籲強化防範措施

日前北市牙醫診所醫師遇醫療暴力事件， 衛生局認爲是一個警訊，顯示醫療暴力案件已經擴展到急重症以外區域（翻攝自爆料公社）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕北市衛生局統計，111年至114年6月醫療暴力事件共裁處29件。衛生局今（18日）表示，主動積極追蹤偵辦情形；待司法程序結束後，衛生局將依醫療法規定嚴懲違規行為人，以達嚇阻作用，同時督促醫院或診所提供醫護人員安心執業的環境。醫事管理科科長陳怡龍說明，日前北市牙醫診所醫師遇醫療暴力事件，遭患者施暴，而以前熟知的醫療暴力事件，多發生在比較緊急、情緒高壓的狀況，不過這次暴力事件發生在診所，衛生局認爲是一個警訊，顯示醫療暴力案件已經擴展到急重症以外區域。

衛生局提到，醫療暴力不僅危害醫事人員身心安全，亦會妨害病患的就醫權益。根據醫療法第24條及106條規定，為保障醫事人員執業與病患就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，違者可處新台幣3萬元以上5萬元以下罰鍰；如觸犯刑事責任者，應移送司法機關辦理，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。

衛生局表示，已函文請醫療院所如有發生暴力事件，應立即排除傷害風險，並同時通報衛生局、轄區派出所及地方檢察署。衛生局責成醫院落實急診暴力事件防範措施，並加強執行門禁管制、派駐24小時值勤之駐衛警或保全人員、設置警民連線、張貼反暴力海報、辦理各項防暴演練等；針對基層診所，衛生局也請醫師公會轉知加強落實醫療暴力事件防範措施，確保就醫環境安全。

衛生局再次呼籲，暴力零容忍，預防暴力滋擾事件之產生，需建立在正確就醫態度及有效的醫病溝通基礎上。衛生局也期望民眾能尊重醫護專業，給予正向回饋，更能提升醫療團隊士氣，能打造良好的就醫環境，營造友善醫療環境。

