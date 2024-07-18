健康網》兒童異膚好不了？ 研究：補鋅緩解搔癢

醫師指出，異位性皮膚炎是一種反覆發作的過敏性皮膚疾病。當病人面臨天氣變化、乾燥空氣、情緒壓力時，皆可能使病情加重；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕罹患異位性皮膚炎（atopic dermatitis，AD）奇癢難耐，若發生在嬰幼兒身上，常會影響睡眠品質、甚至抓到滿身是血。急診兒科主治醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文表示，孩子異位性皮膚炎一直好不了，可能與缺鋅有關，有研究就發現，給予患者口服鋅補充劑，能改善嚴重程度，緩解搔癢症狀。

此研究刊登於《ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA》期刊，採隨機對照研究，對象共101位2到14歲兒童、青少年。其中58名AD患者為實驗組（A組）；其餘實驗對象為對照組（B組）。A組持續口服氧化鋅片，8週後測量發現，頭髮鋅水準顯著增加，且搔癢症狀相比未接受補充的對照組改善更多。

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黃士倫表示，異位性皮膚炎又稱為異位性濕疹，是一種反覆發作的過敏性皮膚疾病。目前造成原因，普遍認為是過敏或是免疫功能異常，但真正原因目前尚未明瞭。醫學上甚至發現，當病人面臨天氣變化、乾燥空氣、情緒壓力時，皆可能使病情加重。

指標中3項以上即確診

他說明，若以下指標中3個或以上，即可判斷確診異位性皮膚炎：

●皮膚搔癢。

●典型的皮膚症狀（濕疹樣皮膚炎或苔癬化皮膚炎）及位置（嬰幼兒在臉部及身體伸側，成人多在關節的屈側）。

●慢性持續性或反覆發作的皮膚炎超過6個月以上。

●個人或家族成員有異位性皮膚炎體質，如過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎、或蕁麻疹等。

另，黃士倫補充，若想要從飲食上補充鋅，可以多吃含鋅食物如：牡蠣、蛤蜊、動物內臟、紅肉、蛋、堅果種子、黑巧克力。

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