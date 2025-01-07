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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》飲酒恐致癌「川普也不碰」 美衛生總監籲加警語

2025/01/07 20:19

美國衛生總監穆西建議比照香菸警示，直接在酒瓶上標明「飲酒可能致癌」；圖為情境照。（圖取自photoAC）

美國衛生總監穆西建議比照香菸警示，直接在酒瓶上標明「飲酒可能致癌」；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年終歲末飲酒機會增，醫師李柏賢指出，日前美國衛生總監穆西（Dr. Vivek Murthy）發布建議，呼籲酒精飲品應比照香菸加上癌症警示標籤，提醒消費者飲酒危害。另，美國總統當選人川普曾公開，雖然他愛喝可樂、吃速食，但其兄長因酗酒早逝，讓他滴酒不沾，甚至常以此勸告他人遠離酒精。

林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文表示，在許多文化中，酒精象徵著歡聚與分享，有助於促進坦率交流與激發創造力，是人際關係中的催化劑。然而美國衛生總監穆西建議比照香菸警示，直接在酒瓶上標明「飲酒可能致癌」。讓希望消費者能在舉杯之前，清楚了解這一口可能帶來的危險。

此外，他也列舉酒精數項危害與注意事項：

●喝酒會致癌：2019年的一項調查發現，僅有45%的美國人知道飲酒會增加癌症風險，遠低於對輻射暴露（91%）和吸菸（89%）的認知。但事實是，酒精早已被列為「一級致癌物」，跟「黃麴毒素」並列。根據研究結果顯示，酒精攝取與至少7種癌症有關，包括口腔、咽喉、食道、肝臟、結直腸、乳腺和喉癌。喝酒的每一口，可能在身體裡埋下隱形的癌症風險。

研究顯示，酒精攝取與至少7種癌症有關，包括包括口腔、咽喉、食道、肝臟、結直腸、乳腺和喉癌等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

研究顯示，酒精攝取與至少7種癌症有關，包括包括口腔、咽喉、食道、肝臟、結直腸、乳腺和喉癌等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

● 一年致命數據：酒精是美國第3大可預防的癌症成因，僅次於菸草和肥胖。每年在美國導致約10萬例癌症病例和2萬例癌症死亡，這一數字超過了美國每年約1500例與酒駕死亡案例。

● 現有的標籤「過於委婉」：美國的酒精飲品標籤自1988年以來未曾更新，現行的酒精標籤只提到孕婦勿飲酒和避免酒後駕駛，完全忽略了最致命的風險「癌症」。這樣的標籤難以保護民眾。愛爾蘭已經在酒精產品上加入了癌症風險警示，這樣的標籤不僅醒目，還能提醒消費者重新審視飲酒習慣。

● 酒精乙醛是致癌物質：喝下的酒在體內會轉化為「乙醛」，這是一種已知的致癌物質，能損害DNA，修復過程一但出錯，就會讓癌細胞「有機可乘」。

● 無「安全」的飲酒量：最新研究都一致認同即使是少量飲酒，也可能增加癌症風險，別再以為「小酌無害」，這都會增加癌症風險風險，舊的指引應該更新。

● 改變飲酒習慣，減少風險：任何程度的飲酒都可能增加癌症風險，飲酒量越多，風險越高。 每少喝一杯，就可能少一份風險。不管是「滴酒不沾」還是「減量飲酒」，都能為自己爭取更健康的未來。

● 你的健康，由你掌控：在舉杯之前，先問問自己：「這杯酒，真的值得嗎？」選擇不喝，或少喝，或許就是避免癌症的最佳方式。健康永遠比一時的快樂更珍貴。

李柏賢補充，在查相關資料時他驚訝發現，川普雖然愛喝可樂、吃速食，卻是滴酒不沾。他曾多次在訪談中提到，這是因為他的哥哥因為酗酒而早逝，他因此決定終身不碰酒精，並經常以此勸告他人遠離酒精。

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