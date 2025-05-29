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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

交通部、衛福部示警 搭車出遊請戴口罩 慎防新冠感染

2025/05/29 16:27

交通部長陳世凱今（29）到台北車站聯合防災中心視察端午節疏運。（記者吳亮儀攝）

交通部長陳世凱今（29）到台北車站聯合防災中心視察端午節疏運。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕自2023年五月新冠疫情解封，不用強制戴口罩後，最近疫情再度升溫。適逢端午節三天連續假期，交通部和衛福部首度共同示警，在今天（29日）起的端午節連續假期疏運和未來假期、收假疏運期間，到人多的地方最好戴上口罩防疫。

交通部長陳世凱今天到台北車站聯合防災中心視察端午節疏運，會後接受媒體聯訪。他表示，衛福部有多次提醒，在搭大眾運輸返鄉或出遊過程中，或是在人口密集區時請大家戴口罩防疫，交通部也會在台鐵、高鐵、國道客運和國道服務區及休息站加強宣導，避免疫情擴大。

陳世凱表示，雖然今天和明天都會下雨，但從台鐵和高鐵的訂票狀況看來，民眾的出遊意願仍高，所有交通部的同仁都會堅守崗位讓疏運順暢，國道客運也有6折優惠，「國道客運座位很舒適，不趕時間又想享受優惠票價，可以選擇國道客運」。

根據疾病管制署監測疫情，國內新冠肺炎疫情持續上升，第21週（5/18-5/24）新冠門急診就診計4萬1402人次，較前一週上升，且高於2024年第21週2萬3555人次；5/20-5/26新增102例新冠併發重症本土病例及19例本土病例死亡；今年新冠併發重症本土病例累計432例，其中66例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均近9成。

疾管署說明，全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，流行變異株以LP.8.1占比最高；亞洲國家/地區包括中國、泰國及香港疫情也呈上升趨勢，其中中國與香港流行變異株以NB.1.8.1為多。我國目前主流變異株亦為NB.1.8.1。

交通部長陳世凱到台北車站視察端午節疏運，並呼籲乘客戴口罩。（記者吳亮儀攝）

交通部長陳世凱到台北車站視察端午節疏運，並呼籲乘客戴口罩。（記者吳亮儀攝）

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