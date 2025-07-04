三陰性乳癌治療曙光 台灣隊新藥突破抗藥性

▲王慧菁教授說，國衛院與清大開發的KIF2C小分子抑制劑具有細胞穿透性與強效的毒殺活性。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲國衛院與清大團隊合作開發全球首個具細胞穿透性的KIF2C小分子抑制劑。 （記者林志怡攝）

癌症常年居於我國10大死因之首，三陰性乳癌更因嚴重的抗藥性，患者往往陷入無藥可醫的困境。國衛院與清大團隊合作開發全球首個具細胞穿透性的KIF2C小分子抑制劑，與現有乳癌化療藥物合併使用，可望解決癌細胞抗藥性問題，且有機會應用於其他癌別，最快5年上市。

▲國衛院生技與藥物研究所長謝興邦表示，新藥預計3年可進臨床試驗，最快5年上市。（記者林志怡攝）

國衛院與清大合作 最快5年上市

清大生醫學院分子與細胞生物研究所教授王慧菁指出，乳癌患者中約10-15%屬「三陰性乳癌」，此類患者目前沒有任何標靶藥物可用，僅能依賴紫杉醇等傳統化療藥物治療。雖紫杉醇初期可有效縮小腫瘤，但40%以上患者會在5年內復發，並出現多重抗藥性問題，患者只能換藥繼續治療，並重複復發、出現抗藥性的過程，且復發間隔時間會越來越短，臨床上復發4-5次已是極限。

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王慧菁表示，團隊發現在正常細胞中的「驅動蛋白KIF2C」表現偏低，癌細胞卻相反，這種微管解聚蛋白在一般情況下負責修正染色體有絲分裂時錯誤連接的微管，但紫杉醇的作用機制恰好就是破壞癌細胞分裂時所需的微管，此時KIF2C的糾錯機制，反而幫助癌細胞生長，故透過抑制KIF2C的過度表現，可恢復紫杉醇等化療藥物的治療效果。

此外，王慧菁說，團隊開發的抑制劑與紫杉醇等9種化療藥物合併使用，可表現出強效的毒殺活性與協同效果，並有望應用於廣泛婦女癌症，另75%的癌症也有KIF2C的表現，未來有望成為泛癌症的標靶藥物。

國衛院生技與藥物研究所長謝興邦指出，相關研究成果將於今年8月發表於發育生物學排名第一的頂尖期刊《Developmental Cell》，並登上封面文章，目前也在申請美國及台灣專利，預計3年可進臨床試驗，最快5年上市。

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