健康網》飲食疫苗將5病毒「擋門外」 醫：預防7大癌症

醫師指出，人類乳突病毒是一種透過親密接觸傳染的病毒，也是目前全球疫苗預防癌症的最大成功案例之一。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生活裡很多癌症都不是天降橫禍，而是日積月累換來的果。很多人以為「沒感覺」就「沒問題」，但我們的身體很會忍，它的沉默不代表沒事，只是還沒來得及說。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，像是胃癌、子宮頸癌、喉癌、肛門癌、肝癌、鼻咽癌、淋巴癌，可透過疫苗、飲食、習慣，把那些「遺憾」擋在門外。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，他最近檢查腸胃鏡，發現自己有嚴重幽門螺旋桿菌感染，雖然完全沒有胃不舒服、胃酸逆流的症狀，但是這可是致癌等級第一的病原體，因此要開始吃口服殺菌藥，讓他重新檢視生活習慣，也意識到，其實很多癌症的風險，其實是可以預防的。

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胃幽門桿菌 增胃癌風險

蕭捷健說，幽門螺旋桿菌是會傳染的，像他就是「無症狀感染者」的活教材。這種菌很壞，初期沒什麼症狀，卻悄悄地損傷胃黏膜，慢慢走向潰瘍，甚至胃癌。建議別共用筷子、湯匙，尤其家庭火鍋時記得公筷母匙，當發現感染時，應儘早殺菌療程，以便遠離疾病。

染HPV 恐致子宮頸癌、喉癌、肛門癌

蕭捷健表示，人類乳突病毒（HPV）是一種透過親密接觸傳染的病毒，也是目前全球疫苗預防癌症的最大成功案例之一。只要打疫苗，就能擋掉一大堆高風險型HPV帶來的癌變。

蕭捷健建議，9-45歲都可以打HPV疫苗，若有性行為後，一定要定期做抹片檢查。此外，HPV病毒並非僅僅影響女性，男生同樣有風險，建議施打疫苗，預防肛門癌、口咽癌。

B肝 長期恐罹肝癌

蕭捷健指出，B型肝炎（HBV）經由血液、體液感染，台灣曾經是肝病王國，好在現在國民接種率大幅提高。如果你出生在1984年前、或不確定自己是否有抗體，真的建議去抽血確認，若沒抗體要補打疫苗。

C肝 提高肝癌風險

蕭捷健說，C型肝炎（HCV）不像B肝一樣有疫苗，只能靠「檢查＋治療」來預防。好消息是，現在的C肝已經能夠完全根除！建議曾接受輸血、侵入治療等高風險族群，接受抗體檢查。

EB病毒 恐引發鼻咽癌、淋巴癌

蕭捷健表示，EB病毒（Epstein-Barr Virus）俗稱的「親吻病毒」，大部分人曾感染過。尤其對台灣人來說，鹹魚等醃漬物與EBV共同作用可大幅提高鼻咽癌風險。預防之道可以從少吃醃製鹹魚等高鹽食物、戒菸、戒檳榔做起。

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