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健康 > 抗老養生 > 運動復健

少女反覆髕骨外翻 韌帶重建助歸原位

2024/10/18 05:30

▲圖1：術前髕骨滑動測試顯示，明顯左側髕骨外翻。（照片提供／張世昇）

▲圖1：術前髕骨滑動測試顯示，明顯左側髕骨外翻。（照片提供／張世昇）

文／林耕毅、張世昇

1名15歲少女因半年內左膝髕骨向外脫位數次，伴隨疼痛並嚴重影響日常生活與運動表現，來到骨科門診求診，經檢查後確認為內側髕骨股骨韌帶撕裂引發髕骨脫位（圖1、2、3）。

髕骨脫位問題常見於青少年，尤其是有高位髕骨、滑車發育不良或X型腿等骨骼結構異常問題的患者，這些異常會增加髕骨不穩定的風險。此外，內側髕骨股骨韌帶受損也會影響髕骨穩定度，這條韌帶連結髕骨與股骨，幫助髕骨在膝蓋活動時不會向外脫位。

▲圖2：術前核磁共振檢查顯示，左膝內側髕骨股骨韌帶撕裂。（照片提供／張世昇）

▲圖2：術前核磁共振檢查顯示，左膝內側髕骨股骨韌帶撕裂。（照片提供／張世昇）

▲圖3：術前X光檢查顯示，左側髕骨向外脫位。（照片提供／張世昇）

▲圖3：術前X光檢查顯示，左側髕骨向外脫位。（照片提供／張世昇）

對於首次髕骨脫位的患者，可以嘗試保守治療，如穿著護膝或肌肉強化。但若持續反覆脫位，則建議採取內側髕骨股骨韌帶重建手術來緩解症狀及恢復膝蓋功能。

手術的方式是取用大腿自體韌帶，如半腱肌、股薄肌等，固定於髕骨與股骨兩端，取代並強化原本受損的內側髕骨股骨韌帶，個案也可以選擇使用異體韌帶來重建，亦可達到同樣良好的預後。

配合復健計畫 恢復正常運動能力

目前，內側髕骨股骨韌帶重建手術是針對髕骨反覆脫位的有效治療方法，即便是有高位髕骨或股骨滑車異常的患者，手術效果都十分顯著。術後患者若配合專業的復健計畫，通常能在短時間內恢復正常的運動能力和生活品質。

考量這位15歲少女反覆髕骨脫位已達3次以上，建議進行手術重建內側髕骨股骨韌帶。她在接受手術後，髕骨穩定度及疼痛顯著改善，傷口癒合良好（圖4、5），隨著配戴可調式護膝，並接受復健，已逐步恢復日常與運動生活。

▲圖4：術後X光檢查顯示左側髕骨已恢復至正常位置。（照片提供／張世昇）

▲圖4：術後X光檢查顯示左側髕骨已恢復至正常位置。（照片提供／張世昇）

少女反覆髕骨外翻 韌帶重建助歸原位

▲圖5：術後傷口及髕骨穩定度恢復良好。
（照片提供／張世昇）

（作者分別為林口長庚醫院骨科部醫師林耕毅、桃園長庚醫院骨科主任張世昇）

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