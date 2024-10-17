健康網》日本高齡婦罹乳癌 比20年前多2.5倍！不少人有這迷思

10月為國際乳癌防治月，有研究發現，日本的60歲以上婦女乳癌發生率有升高現象。示意圖，圖中人物與新聞無關（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕10月國際乳癌防治月，在台灣，不少女性為乳癌所苦；在日本也有類似狀況，媒體報導，乳癌的多數病例發生在40多歲人，然60歲以上者發病率也變高，且近年來發病數有增加趨勢：近期的60歲以上婦女罹患乳癌比例略增，專家推測恐是因不少人認為更年期過後，就比較不會罹癌。

日媒《關西電視台》報導，大阪市推出為40歲以上女性，以較低的價格接受2年一次篩檢的服務，並以巡迴醫療車方式在購物中心進行篩檢；媒體到訪當天有大約50人進行篩檢。

請繼續往下閱讀...

據日本的統計，9分之1的女性，一生中曾罹患乳癌。另外，日本60歲女性，乳癌發生率正在增加，比20年前的發生率增加2.5倍。不過他們發現一個現象：雖60歲以上乳癌患者增加但60歲以上的女性，接受篩檢的人數也有減少。

會有此現象的原因，大阪一所婦產科診所院長八木潤子認為，部分女性認為自己已經更年期，停經了，應該不會罹患乳癌。「這當然是錯誤觀念！」八木潤子表示，更年期與乳癌發生機率減少無關。像是78歲的漆垣女士便是於72歲診斷乳癌，且於近日發現癌細胞轉移到淋巴，且是第2期。

每36分鐘1人罹癌 乳癌篩檢早發現早治療

在台灣，衛福部國健署表示，109年死因統計有2,655名女性死於乳癌，每天約7.3人死於乳癌，是婦女癌症死亡率第三位；108年癌症登記年報資料顯示，新診斷乳癌個案為14,856人，是婦女癌症發生率第一位；換言之每36分鐘有1名女性罹患乳癌，顯示乳癌對女性健康的嚴重威脅，提醒女性朋友們要正視乳癌防治的重要性。

乳房X光攝影可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌，是目前最有效的乳癌篩檢工具；根據我國實證研究，大規模篩檢能降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌發生率。國民健康署提供乳房X光攝影檢查服務，每年透過篩檢發現的乳癌個案中有超過6成為早期乳癌，相較於未透過篩檢所發現的早期乳癌有約1.8倍之差。另外，根據104-108年新診斷乳癌的5年期別存活率，早期乳癌的5年存活率逾94%，但是晚期乳癌的5年存活率僅約35%。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法