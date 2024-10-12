健康網》鮭魚要生吃還煮熟？ 營養師解密：忌「這1點」

營養師表示，鮭魚生吃、熟吃都行，就是不能高溫煎、炸，容易產生較多自由基；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鮮甜可口、香氣十足的鮭魚您都怎麼吃呢？營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發文分享，鮭魚其實生吃、熟吃都可以，但不可以用高溫煎、炸，這樣煮除了容易焦黑外，還可能產生更多自由基，有害身體健康。

張珮蓁表示，鮭魚熟吃的話，清蒸、水煮是首選；生吃則要注意食品衛生安全的問題，購買1小時內建議完食。她指出，生魚片只要在室溫放置超過20分鐘，細菌就會大量孳生，一旦有此情況，千萬不要吃下肚，以免造成不適。

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鮭魚營養價值很高，適量攝取有益身體健康！國健署也表示，鮭魚富含維生素D，維生素D與免疫、肌少症息息相關，成人每日建議攝取量為10微克，而每100克（約1/4片）的鮭魚就含有11微克的維生素D，大約是1日所需的2倍多，所以平常在家可以煎1片鮭魚，與全家人分享，一起補充維生素D。

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