自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》鮭魚要生吃還煮熟？ 營養師解密：忌「這1點」

2024/10/12 07:31

營養師表示，鮭魚生吃、熟吃都行，就是不能高溫煎、炸，容易產生較多自由基；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，鮭魚生吃、熟吃都行，就是不能高溫煎、炸，容易產生較多自由基；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鮮甜可口、香氣十足的鮭魚您都怎麼吃呢？營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發文分享，鮭魚其實生吃、熟吃都可以，但不可以用高溫煎、炸，這樣煮除了容易焦黑外，還可能產生更多自由基，有害身體健康。

張珮蓁表示，鮭魚熟吃的話，清蒸、水煮是首選；生吃則要注意食品衛生安全的問題，購買1小時內建議完食。她指出，生魚片只要在室溫放置超過20分鐘，細菌就會大量孳生，一旦有此情況，千萬不要吃下肚，以免造成不適。

鮭魚營養價值很高，適量攝取有益身體健康！國健署也表示，鮭魚富含維生素D，維生素D與免疫、肌少症息息相關，成人每日建議攝取量為10微克，而每100克（約1/4片）的鮭魚就含有11微克的維生素D，大約是1日所需的2倍多，所以平常在家可以煎1片鮭魚，與全家人分享，一起補充維生素D。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中