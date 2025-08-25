10歲男童體重逼近60公斤養出「A罩杯」 跳繩1萬下逆轉發育危機

宜蘭黃小弟10歲體重接近60公斤，羅東博愛醫院醫師張雲傑（如圖）透過生活型態調整，助他增肌減脂。（圖由羅東博愛醫院提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭黃小弟10歲體重已接近60公斤，體重超標導致骨齡超齡，甚至養出「A罩杯」，家長擔心孩子提早發育、長不高，帶到羅東博愛醫院求診，小兒科醫師張雲傑透過生活型態調整建議，7個月內黃小弟不靠藥物成功增肌減脂，骨齡超前顯著延緩，男性女乳症狀也獲改善。

黃小弟愛吃油炸、甜食和含糖飲料，加上飯後喜歡躺著不動，造成體重過重，肥胖影響骨齡發展，實際年齡10歲，骨齡已達12、13歲，去年12月被媽媽帶到醫院檢查，體脂肪、醣化血色素都不合格。

請繼續往下閱讀...

張雲傑說，骨齡超前，代表青春期可能提早啟動，恐影響最終身高，傳統觀念「小時候胖不是胖，長大抽高就沒事」是錯誤認知，重回健康體位才能有效延緩骨齡超前。

張雲傑向黃小弟解釋肥胖對身高和外觀的影響，建議家長減少油炸與含糖食物，採循序漸進養成運動習慣。黃家人開始陪伴黃小弟改變生活型態，2個月後，黃小弟養成每天跳繩1萬下運動習慣，每月回診間追蹤，7個月時間，體脂肪從54％降到45％，體重57公斤降到50公斤，醣化血色素6.1％降至5.6％，骨齡超齡也已延緩。

張雲傑說，黃小弟個案證明健康體位管理的重要性，體脂下降、肌肉量增加都是成果，家庭共同參與能讓效果加乘，暑假進入尾聲準備迎接開學，是重塑飲食與運動習慣的好時機，全家人一起動起來實踐健康生活型態，孩子被健康問題困擾的機率便會大大降低。

