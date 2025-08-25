健康網》30歲年輕人不菸不酒竟中招 醫警：大腸息肉年輕化

肝膽腸胃科醫師張振榕指出，大腸息肉正在年輕化！排便習慣改變一定要重視，大腸鏡是最直接且精確的預防方式；示意圖。（照片來源：shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大腸息肉正在年輕化！一位30歲的年輕患者，沒有抽菸、不喝酒，也不愛吃高熱量或油炸食物，生活作息算是規律。只因年紀比他輕的同事，近期被診斷為大腸癌第4期，又加上自己最近的排便習慣改變，決定做大腸鏡檢查。肝膽腸胃科醫師張振榕指出，還好有做檢查，及早揪出大腸裡息肉，立刻切除阻止了癌變機率。

近年來，大腸息肉在台灣有明顯年輕化的趨勢。根據統計，台灣人年滿40歲後，息肉的發生率會逐年上升，而超過50歲的大腸息肉與大腸癌風險更是顯著增加，因此國健署建議50歲以上每2年應定期做一次糞便潛血檢查，必要時安排大腸鏡。

請繼續往下閱讀...

張振榕在臉書專頁「張振榕醫師的健康相談室」發文指出，大腸息肉年輕化，別以為自己還年輕就沒事，更不要掉以輕心。近期診來了位30歲年輕患者，讓他很驚訝。年輕患者不抽菸、不喝酒，飲食規律，也不偏油炸高熱量，但因同事才剛被診斷大腸癌第4期，加上自己最近排便習慣改變，決定做大腸鏡檢查。結果發現，大腸裡有1顆接近1公分的息肉。

張振榕接著說，「這種大小若再延遲幾年，癌變的機率將大幅增加。幸好這次及早發現並切除，避免了未來可能的癌症風險。」值得一提的是，這位患者的工作與微波有關。不過，國際癌症研究機構（IARC）目前僅將微波歸類為2B級可能致癌物，代表可能存在風險，但目前科學證據仍不足以確認因果關係，仍需更多研究。

張振榕歸納大腸息肉或大腸癌的4項風險：

1.排便習慣改變一定要重視

不論年齡，若出現排便頻率改變、糞便變細、便血、腹痛等情況，都應盡早檢查。

2.糞便潛血是第一線篩檢，但不是百分之百準確

國健署建議50–74歲民眾每2年做一次糞便潛血檢查，陽性者應進一步安排大腸鏡。但需注意，潛血檢查有可能漏掉沒有出血的息肉，或早期癌症，因此若有症狀或高風險因素，不能只依賴潛血檢查。

3.大腸鏡是最直接且精確的預防方式

大腸鏡不僅能完整觀察腸道，還能同時切除息肉，避免日後癌變，是目前公認最有效的預防與治療方法之一。

4.生活健康不等於零風險

即使沒有抽菸、喝酒、吃高油高糖，也可能因家族史、基因或其他環境因素而罹患息肉或大腸癌。

張振榕提醒，大腸息肉與大腸癌已不再是「老年人的專利」。年輕族群若有症狀，或有家族病史，務必提早篩檢。提早發現、及早治療，是守護腸道健康的關鍵。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法