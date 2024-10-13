超高齡化社會來臨 中醫明年將納「大家醫計畫」

消基會與中醫師全聯會今日合辦「中醫藥保健論壇」。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣預計於2025年邁入超高齡化社會，健保署長石崇良指出，高齡慢性病族群對健保造成極大的負擔，希望加強中醫在慢性病照護中的角色，預計在明年納入大家醫計畫架構，讓中醫師也能作為民眾的主要照顧醫師、進行健康追蹤，將100多萬游離就醫的慢性病患者也納入照護網。

消基會與中醫師全聯會今日合辦「中醫藥保健論壇」，石崇良於會中說明，台灣65歲以上高齡人口將在明年達到20.8%，並逐年持續成長，預估2065年的老年人口將是幼年人口的5倍，並在2070年達到43.6%。

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石崇良指出，過去10年健保醫療費用成長有50%與高齡族群醫療需求有關，其中又以「非重大傷病高齡族群」為大宗，主因與慢性病造成的健康負荷有關，其次為高齡人口以外的其他新藥、新科技等因素，成長貢獻度為38.7%，帶來民眾治療希望的同時，也產生極大的經濟壓力。

石崇良說明健康台灣政策。（記者林志怡攝）

為加強國人慢性病控制與預防保健，健保署推動「大家醫計畫」。石崇良解釋，我國家庭醫師制度採鼓勵性質，民眾也可不經家庭醫師轉診、直接尋求專科醫師治療，造成照顧片段化問題，很難同時顧及多項慢性病與預防保健照顧，希望通過大家醫計畫改善照護情況，並將中醫一併納入。

針對中醫在慢性病照顧體系的角色，石崇良認為，越來越多證據顯示中醫的療效，對於血壓、血糖等控制也有其對應作為，且有部分民眾對中醫有較強的偏好，因此在價值基礎的給付制度考量下，希望中醫師也能作為初級醫療照護的主要醫師。

石崇良指出，目前具有三高的就醫人數約有500萬人，其中300多萬人已納入家醫計畫、共照計畫等個案管理計畫，還有100多萬名患者處於游離就醫狀態，並沒有固定追蹤的醫師，照護品質也明顯不如已納入照護網的患者，故希望藉由把中醫也納入大家醫計畫接住此類患者，雖實際執行預算額度有待健保總額定案後方可擬定，但健保署會先與中醫師公會全聯會討論執行方案。

消基會與中醫師全聯會今日合辦「中醫藥保健論壇」。（記者林志怡攝）

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