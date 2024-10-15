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健康網》「米酒蒸地瓜」治腰痠？ 食藥署：偏方勿輕信！

2024/10/15 15:38

食藥署強調，網傳「米酒蒸地瓜」能治療痠痛及僵直性脊椎炎，屬於偏方勿輕信；圖為情境照。（圖取自photoAC）

食藥署強調，網傳「米酒蒸地瓜」能治療痠痛及僵直性脊椎炎，屬於偏方勿輕信；圖為情境照。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網傳「米酒蒸地瓜」能治療痠痛及僵直性脊椎炎，長輩因閃到腰而聽信偏方，要求家人準備米酒蒸地瓜，誤以為可以緩解痠痛。對此，食藥署在其官方臉書專頁「食用玩家-食藥署」發文澄清，強調這類偏方沒有科學實證支持，食品並非藥品，無法治療任何疾病。

食藥署指出，此為沒有根據的偏方，目前並沒有科學論述證實「米酒蒸地瓜可治閃腰及僵直性脊椎炎等長期痠痛」，民眾對於這類訊息應小心謹慎，勿輕易相信。

食藥署呼籲，食品不是藥品，不具有治療疾病的效果，民眾應保持均衡飲食，養成良好生活習慣，建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康。食藥署提醒，民眾如出現身體不適，應適時就醫並遵從醫囑治療，避免因聽信偏方而延誤就醫及治療時機。

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