健康網》省出癌症！醫：1家3口罹癌 這習慣釀禍

不少人喜愛吃炸物便當，這項喜好對於健康有巨大危害。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曾有一家三口罹患腸胃道方面癌症，全是因為「太省了」！不少人看到食物過期卻裝沒事繼續吃，或是習慣吃隔夜菜，以及蔬果爛掉一點，切掉爛掉部分繼續吃，這些都是巨大的健康隱患。林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎直言，這家人的癌症是省出來的。並強調，很多習慣恐釀成極大健康傷害，例如：食物發霉、過期繼續吃，吃隔夜菜與超加工食品，以及未正確使用抽油煙機，不可不慎。

廖繼鼎在頻道「出神入化廖醫師」透過影片說明，廖繼鼎表示，很多人經常會買打折的食物，或是冰箱裡的食物發霉了也捨不得丟，想說切掉發霉的部位就好，其他部位繼續吃。然廖繼鼎強調，食物一旦發霉，可能產生黃麴毒素，長期食用將增加肝癌風險；另外，並非看得到的地方才有毒素，肉眼看不到的菌絲恐侵犯整個蔬果。同時過期的食物也有危險，長期吃恐造成胃腸功能受損，吸收若身體免疫力下降，為癌症的發生提供破口。

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另外，不少人經常吃「超加工食品」，例如速食、泡麵與香腸。這些食物經常高堂、高鹽、有大量添加物，增加癌症風險。最好的做法是吃新鮮蔬菜水果。

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎提醒，預防癌症的最佳飲食為新鮮蔬菜水果。（圖取自freepik）

不少人經常吃剩菜剩飯，廖繼鼎表示，冰箱雖能延長食物保鮮，卻難以防範細菌生長，特別是綠葉的蔬菜，隔夜可能產生較多亞硝酸鹽，長期食用將增加消化道癌症風險。廖繼鼎表示，過去有一家三口相繼發現腸胃道相關癌症，醫師分析發現可能與長期吃剩菜剩飯有關。

另外不少人習慣炒菜後關閉抽油煙機，其實油煙含有有害物質，將增加肺癌風險。最好能夠在煮飯前先打開抽油煙機，煮完後持續運轉3到5分鐘再關閉。

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