自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》省出癌症！醫：1家3口罹癌 這習慣釀禍

2025/05/28 17:22

不少人喜愛吃炸物便當，這項喜好對於健康有巨大危害。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

不少人喜愛吃炸物便當，這項喜好對於健康有巨大危害。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曾有一家三口罹患腸胃道方面癌症，全是因為「太省了」！不少人看到食物過期卻裝沒事繼續吃，或是習慣吃隔夜菜，以及蔬果爛掉一點，切掉爛掉部分繼續吃，這些都是巨大的健康隱患。林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎直言，這家人的癌症是省出來的。並強調，很多習慣恐釀成極大健康傷害，例如：食物發霉、過期繼續吃，吃隔夜菜與超加工食品，以及未正確使用抽油煙機，不可不慎。

廖繼鼎在頻道「出神入化廖醫師」透過影片說明，廖繼鼎表示，很多人經常會買打折的食物，或是冰箱裡的食物發霉了也捨不得丟，想說切掉發霉的部位就好，其他部位繼續吃。然廖繼鼎強調，食物一旦發霉，可能產生黃麴毒素，長期食用將增加肝癌風險；另外，並非看得到的地方才有毒素，肉眼看不到的菌絲恐侵犯整個蔬果。同時過期的食物也有危險，長期吃恐造成胃腸功能受損，吸收若身體免疫力下降，為癌症的發生提供破口。

另外，不少人經常吃「超加工食品」，例如速食、泡麵與香腸。這些食物經常高堂、高鹽、有大量添加物，增加癌症風險。最好的做法是吃新鮮蔬菜水果。

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎提醒，預防癌症的最佳飲食為新鮮蔬菜水果。（圖取自freepik）

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎提醒，預防癌症的最佳飲食為新鮮蔬菜水果。（圖取自freepik）

不少人經常吃剩菜剩飯，廖繼鼎表示，冰箱雖能延長食物保鮮，卻難以防範細菌生長，特別是綠葉的蔬菜，隔夜可能產生較多亞硝酸鹽，長期食用將增加消化道癌症風險。廖繼鼎表示，過去有一家三口相繼發現腸胃道相關癌症，醫師分析發現可能與長期吃剩菜剩飯有關。

另外不少人習慣炒菜後關閉抽油煙機，其實油煙含有有害物質，將增加肺癌風險。最好能夠在煮飯前先打開抽油煙機，煮完後持續運轉3到5分鐘再關閉。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中