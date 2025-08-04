猛爆性肝炎昏迷前有徵兆 毒素衝大腦引發肝性腦病變

神經內科醫師陳琮華表示，當猛爆性肝炎或肝硬化等導致肝功能急遽惡化時，毒素會累積於血液中，影響大腦運作；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者許麗娟／高雄報導〕藝人沈玉琳傳出猛爆性肝炎昏迷，神經內科醫師陳琮華提醒，肝功能衰竭會引發「肝性腦病變」，當肝病患者出現精神混亂、語言異常等徵兆就應盡速就醫。

博田國際醫院神經內科主任陳琮華指出，肝臟負責代謝體內如氨、重金屬等毒素，並將其排出體外。當猛爆性肝炎、B型肝炎、酒精性肝病或肝硬化等導致肝功能急遽惡化時，毒素會累積於血液中，進而影響大腦運作。尤其當氨進入腦部會改變腦細胞的滲透壓，引發腦水腫、顱內壓升高，嚴重時會出現意識混亂、精神異常、昏迷，甚至腦疝。

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陳琮華提醒，肝性腦病變會有「精神混亂或語言異常」、「記憶力或邏輯思考能力下降」、「意識模糊甚至昏迷」3大警訊，由於初期症狀為記憶力下降、語言不清、情緒異常，家人常誤以為是失智、精神疾病或中風，建議患者若有肝病病史，應由神經內科醫師評估是否與肝性腦病變相關。

神經內科醫師陳琮華提醒，肝功能衰竭會引發「肝性腦病變」，患者會出現精神混亂、語言異常等徵兆。（醫師陳琮華提供）

陳琮華強調，肝病若未妥善控制，將大幅增加腦部受損風險。一旦進入昏迷或出現腦病變，可能留下不可逆的後遺症，例如認知功能衰退、肢體協調喪失，甚至終身臥床。

呼籲有肝病病史者應定期追蹤肝功能，積極控制原發病因。以B型肝炎為例，可透過抗病毒藥物治療，並避免酒精攝取與過度勞累；A型肝炎則應加強飲食與環境衛生的管理，以降低感染風險。

肝功能衰竭會使無法代謝的毒素隨血液進入腦部，造成腦部神經受損，引發意識混亂。（醫師陳琮華提供）

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