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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》女性易罹癌？ 醫點7大幕後推手 姨媽太早報到入列

2025/05/28 16:24

醫師表示，根據多項國外研究發現，近年來50歲以下性女性罹癌率高升，研判與初經過早、肥胖少運動、攝取超加工食品等7個因素相關；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，根據多項國外研究發現，近年來50歲以下性女性罹癌率高升，研判與初經過早、肥胖少運動、攝取超加工食品等7個因素相關；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕各類癌症侵襲下，如何防範以維護健康，已成為現代人生命重大課題。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒彙整多項國外研究發現，近10年來，50歲以下女性整體罹癌率高於男性，並歸納出初經過早肥胖少運動攝取超加工食品永久化學物潛伏抽菸HPV疫苗健康篩檢等7個影響女性罹癌節節高升的關鍵因素。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，根據美國全人群資料顯示，近10年來，全球50歲以下的女性，罹患癌症的確診人數一路上升，已超過同齡男性，甚至發病率達男性的1.82倍，而此數據於2022年僅為1.51倍，顯示差距持續擴大。

造成如此男女罹癌數據差距，到底發生什麼事？黃軒表示，根據多項科學研究，推斷出以下7個可能因子：

初經愈早，雌激素暴露愈久：女性如果很早就來月經，身體要面對的「荷爾蒙衝擊」次數變多，乳腺細胞更容易出問題。2024年1項研究證實，女性晚1年月經初潮，成年後罹患乳癌風險更低。

肥胖+少運動=大腸癌年輕化加速器：肥胖者的多餘脂肪不僅囤積在腹部，還會引發身體反覆發炎、干擾腸道菌，造成大腸癌提早報到。2024年1項研究指出，肥胖已被列為「早發性大腸癌」的明確危險因子。

攝取超加工食品：速食、含糖飲料、加工肉品等吃起來方便，罹癌風險也跟著上升。根據2024年1項綜合回顧顯示，超加工飲食與多種癌症，包含：乳癌、腦癌等，均呈正相關。另1項研究則顯示，每日加工肉攝取導致乳癌風險上升6%，大腸癌風險也會上升18%，顯示紅肉、加工肉品與多癌種風險皆呈正向關係。

「永久化學物」PFAS潛伏在空氣與水中：最新系統綜述指出，PFAS與甲狀腺癌、乳癌、腎癌風險攀升有關。這些化學物在體內存留時間長，難以分解。並針對24項觀察研究進行統合，結果再次確認，PFAS與甲狀腺癌呈正相關，並特別指出女性風險較高。

抽不抽菸與肺癌性別差距在翻轉：有些國家因女性戒菸較晚，因而造成罹癌性別差距，2021年女性肺癌發生率已超過男性。2024年丹麥全國資料顯示，40-50歲女性成為增幅最快的族群。研究人員分析40個高收入國家，包含：丹麥、荷蘭、德國等，顯示肺癌在許多國家已出現「女高於男」現象。

HPV疫苗=子宮頸癌剋星：追蹤10多年的臨床試驗顯示，接種四價HPV疫苗，可大幅降低癌前病變與癌症風險，而且保護力持久。

篩檢科技進步，篩檢可提早抓出早期病灶：最新決策分析建議，乳房X光檢查可從40歲開始就獲益；早期發現往往代表治癒率大增。

醫師指出，國外最新決策分析建議，現代篩檢科技進步，也可提早抓出病灶。女性想要擺脫癌症威脅，如乳房X光篩檢等不可少；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，國外最新決策分析建議，現代篩檢科技進步，也可提早抓出病灶。女性想要擺脫癌症威脅，如乳房X光篩檢等不可少；情境照。（圖取自shutterstock）

黃軒提醒，女性想要擺脫癌症威脅，自我保護有4招：

1.動起來：每週至少進行150分鐘中等強度的運動，以控制體脂。

2.吃真食物：多吃蔬果、全穀、豆魚蛋；少吃加工食品、減少攝取含糖飲品。

3.遠離菸酒與減少含糖飲品：雙管齊下保護肺與肝。

4.疫苗+定期篩檢：子宮頸疫苗（HPV）、B肝／C肝疫苗要打滿；依年齡定期做乳房、大腸癌等檢查。

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