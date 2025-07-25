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健保擴大給付PARP抑制劑 醫：落實精準醫療
記者林志怡／台北報導
我國以2030年癌症死亡率降低1/3為目標，衛福部健保署自今年6月起擴大給付癌症治療用標靶藥物PARP（聚腺苷二磷酸核糖聚合酶）抑制劑，提供符合條件的卵巢癌、乳癌、攝護腺癌患者使用。台灣癌症基金會等表示，此舉有利於接軌國際，更有可幫助癌友在關鍵時刻有對的藥物可用，不至於因為經濟困難而放棄用藥。
幫助癌友關鍵時刻有對的藥物可用
台灣婦癌醫學會理事長鄭雅敏說，卵巢癌名列我國癌症第7大死因，近10年來卵巢癌發生率還持續增加，過去患者只有化療等傳統治療方案，晚期患者存活率更不到15%，但健保擴大給付HRD陽性患者使用PARP抑制劑合併療法後，晚期患者也得以有精準治療的選擇。
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鄭雅敏提到，最近有1名68歲女性因呼吸喘到急診就醫，發現肋膜積水且腹腔有腫瘤，確診卵巢癌第4期，經過傳統化療，基因檢測後發現BRCA陽性，接受口服PARP抑制劑治療，後來又發現HRD陽性，加上血管新生抑制劑維持治療，手術後已過1年，目前未有復發。
台灣乳房醫學會理事長陳芳銘說，近年來高達8成的乳癌患者為早期確診，即時使用PARP抑制劑，可幫助具有BRCA基因突變、HER2陰性早期患者降低42%復發風險，並降低43%遠處轉移風險，4年整體存活率可提高至89.8%，死亡風險降低3成，有效避免復發。
台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍也指出，攝護腺癌是國人發生率第3的癌症，也是少數標準化死亡率持續攀升的癌別，尤其晚期攝護腺癌的5年相對存活率僅37.9%，但國際臨床研究發現，具有BRCA突變基因的轉移性去勢抗性攝護腺癌患者使用荷爾蒙治療搭配PARP抑制劑，3年存活率將可攀升至7成，這次擴大給付，也提供了晚期攝護腺癌患者實質支持。
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