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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

美不建議健康兒童與孕婦打疫苗 台專家：無須倉促跟進

2025/05/28 16:47

國內專家直言，疫苗接種建議應根據科學證據，無需倉促跟進。（資料照）

國內專家直言，疫苗接種建議應根據科學證據，無需倉促跟進。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）昨（27日）在社群媒體宣布，美國將不再建議孕婦與健康兒童例行接種COVID-19疫苗，引發國際關注。國內專家直言，疫苗接種建議應根據科學證據，無需倉促跟進。

台大醫院兒童感染科主治醫師黃立民指出，過去3、4年來全球疫苗施打經驗顯示疫苗能有效降低兒童腦炎與MIS-C（多系統發炎症候群）風險，無論對孕婦或小孩，效果與安全性都有數據支持。

黃立民認為，美國現任部長傾向「沒證據就不建議」的立場，由於疫情趨緩、新變異株快速出現，導致疫苗研發速度追不上，美方已較少更新變異株保護力數據，可能也因此讓決策更趨保守；目前可觀察美國婦產科醫學會、感染科醫學會、小兒科醫學會等學界的態度，基本上，政府及學界的意見都要參考。「我們沒有那麼急，台灣目前疫苗充足，沒有明顯安全性問題，也沒有證據顯示疫苗無效」，不需要直接跟進，可以持續觀察各國的做法。

台北榮總兒童重難罕疾病中心主任曹珮真提醒，台美情境不同，不宜直接比照。「什麼是『健康兒童』，本來就難定義。」且美國政策可能有不同考量，像是預算、接種率與整體資源分配等，不見得適用於台灣。她也提到，隨著病毒變異，早期疫苗對新株保護力下降，未來仍需評估新一代疫苗效果與施打對象，不能只看國外怎麼做。

婦產科醫學會祕書長黃建霈也認為，目前看來疫苗對孕婦與新生兒仍具保護力，假如目前的證據沒有顯示需要改變，「我們認為還是跟以前一樣，因為之前的做法保護了大多數的人。」美國政策可能受到執政黨反疫苗立場影響，他強調應根據科學、不要根據政治，若未來有新證據出現，可由ACIP（傳染病防治諮詢會預防接種組）審慎評估。

疾管署長莊人祥補充，目前僅是美國官員的初步說法，仍待美國疾病管制與預防中心正式建議，台灣方面則會視國際實證資料與專家會議討論，若未來有調整，也會是在10月之後，不影響目前的接種政策。

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