健康網》中國女網紅胃癌過世 得年25歲！台灣多人受胃癌所苦

中國網紅千千近日傳出因胃癌過世，得年25歲。（圖取自微博）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國一名女網紅「千千」在2024年確診胃癌。而在5月24日過世，得年25歲。在台灣胃癌同樣困擾不少人，其中有近9成胃癌，由幽門螺旋桿菌感染引發。

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據中國媒體報導，暱稱為「我超愛肉蟹煲（抗ai中）」的千千，在2024年初診斷罹患低分化為腺癌晚期，並進行胃部切除手術。結果術後一個月癌細胞就迅速轉移到腹膜，病情惡化快速。同時她仍持續拍片，樂觀抗癌。然在2025年3月健康急轉直下，近日則傳出死訊。

同時千千曾自曝不愛吃早餐，吃飯不規律，且曾經為了減重，晚餐隨便吃，且很喜歡吃辣。不過醫師曾告訴她，她的罹癌與遺傳相關。

國健署在臉書表示，胃癌位居國人十大癌症發生及死因第8位，其中有8至9成的胃癌是由幽門螺旋桿菌感染所引起。但只要好好接受幽門桿菌治療，就可降低50%胃癌發生率。國健署建議，通過糞便抗原檢測，碳13尿素呼氣檢測，胃鏡檢查。若是檢查結果異常，請進一步就醫接受醫療處置。

國健署提醒大家，平日也要養成健康飲食習慣預防感染幽門螺旋桿菌：避免共杯共食以及不乾淨生食；用餐時應使用公筷母匙，並且食用熟食，以降低「經口傳染」的感染風險。同時養成健康飲食習慣、規律運動、遠離檳菸酒。

另外國健署說明，除了幽門螺旋桿菌感染外，飲食過鹹、醃漬食物、飲食衛生、抽菸、過度飲酒，以及遺傳、慢性胃部疾病等亦是胃癌危險因子，消除幽門螺旋桿菌固然可以減少胃癌發生的風險，但遠離胃癌的威脅必須從生活做起。

國健署呼籲大眾注意「健康飲食」，避免不潔的食物與飲水、飯前便後要洗手。少吃煙燻、醃漬食物，少食用過辣或過刺激的食物。戒菸、酒、檳榔。多吃新鮮蔬菜水果，每日建議食用3份蔬菜與2份水果。

另外，若有腸胃不適症狀（例如長期胃痛、胃脹、消化不良、食慾差等）應及早就醫，若為胃癌高危險群的民眾（例如有家族史或其他胃部疾病者），可與醫師討論是否接受幽門螺旋桿菌檢測，感染者須接受除菌治療並應定期檢查。

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