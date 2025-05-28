中山大學、高雄長庚聯手育才 解剖及手術模擬中心正式啟用

中山大學與高雄長庚首設解剖及手術模擬創新中心啟用，（左起）天成圓滿董事長顏德和、高雄醫學大學校長余明隆、中山大學校長李志鵬、富林塑膠董事長王源林、高雄長庚院長王植熙等共襄盛舉。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為強化醫學臨床實務，高雄長庚紀念醫院與中山大學合作建置的「竹梅源解剖及手術模擬創新中心」，今（28）日揭牌啟用。由高雄長庚提供場地、中山大學負責教學規劃，打造兼具臨床實務與創新教學的專業訓練環境，將可提供學生完整及系統化的大體解剖訓練課程。

中山大學校長李志鵬表示，「竹梅源解剖及手術模擬創新中心」獲富林塑膠工業董事長王源林慷慨捐贈3000萬元，為創校以來非校友最大單筆捐款，並感謝大體老師們的無私奉獻，以及天成圓滿董事長顏德和捐贈寶塔及安置大體的身後事宜。中心將提供學生和專業醫學人員實際操作的平台，精進手術技能及外科技巧訓練模式。

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中山大學與高雄長庚合作設置的解剖及手術模擬創新中心，配備嶄新的解剖教學設備。（記者許麗娟攝）

中山大學副校長兼醫學院院長陳彥旭補充，中心配備業界頂尖負壓空調與抽氣系統，結合手術等級的LED燈與4K無線攝影，讓教學現場更清晰、更精準，有效強化學生對組織構造與操作步驟的理解。

高雄長庚院長王植熙指出，中心啟用後，每學年將為中山大學學士後醫學系與護理系等學生提供專業學習場地，進行實際操作與專業訓練，並將訓練融入臨床情境，幫助學生積累實戰經驗，未來亦將擴展功能至臨床醫師進修與手術模擬訓練，奠定醫療人才培育的重要基石。

解剖及手術模擬創新中心將提供學生完整及系統化的大體解剖訓練課程。 （高雄長庚提供）

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