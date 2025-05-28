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健康 > 杏林動態

端午連假新北醫院開診時段匯整 急診24小時服務

2025/05/28 14:55

端午節連假新北醫院開診時段匯整，急診仍維持24小時服務。（新北衛生局提供）

端午節連假新北醫院開診時段匯整，急診仍維持24小時服務。（新北衛生局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕5月30日至6月1日為端午節連續假期，新北市衛生局表示，連假首日多數醫院門診正常服務，連假次日大多數醫院暫停門診服務，最後1日各醫院門診暫停，僅維持門診24小時作業。建議民眾就醫時，先致電醫院確認，詳情就醫可至健保署網頁查詢。

衛生局表示，連假首日為補假日，多數醫院門診正常服務，台北醫院、樂生療養院僅當日上午提供門診，台大金山分院、市立聯合醫院三重與板橋院區等2家（3院區）醫院則暫停門診。

衛生局指出，連假次日為端午節，大部分醫院暫停門診服務，而仁愛醫院、耕莘醫院2院區等5家（6院區）醫院仍提供部分門診。連假最後1天適逢假日，新北市各急救責任醫院暫停門診服務，維持急診24小時作業。

衛生局長陳潤秋提醒，連假期間出遊人潮眾多，易提升流感、新冠等病毒傳播風險，民眾應注意個人防疫措施、勤洗手，有症狀自主佩戴口罩，並在家多休息，夏季更容易孳生蚊蟲，提醒民眾注意防蚊蟲措施，清除積水容器等孳生源。

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