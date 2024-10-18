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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

25歲罹最惡性乳癌 抗癌有成跳傘圓夢

2024/10/18 05:30

▲賴小姐罹最惡性的三陰性乳癌第4期，接受蔡易臻醫師治療，抗癌有成，今年6月赴澳挑戰跳傘。（記者蔡淑媛攝）

▲賴小姐罹最惡性的三陰性乳癌第4期，接受蔡易臻醫師治療，抗癌有成，今年6月赴澳挑戰跳傘。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

29歲賴小姐4年前在澳洲遊學打工時發現左乳有腫塊，因疫情未回台治療，短短半年就嚴重惡化，返台時，腫瘤已10公分大，且遠端轉移骨頭、局部淋巴，罹患最惡性的三陰性乳癌第4期，基因檢測發現與國際巨星安潔莉娜裘莉相同的BRCA遺傳性乳癌基因變異，經過化療與手術治療，每天服用健保有條件給付的PARP抑制劑藥物，勇敢抗癌有成，今年6月再赴澳洲挑戰跳傘，完成因病中斷的夢想。

台中榮總乳房腫瘤外科醫師蔡易臻指出，三陰性乳癌惡性度高，5年復發機率高達2成8，惡化與轉移速度都快，且治療方式少，約占全部乳癌類型的1成5至2成，未滿40歲患者發生率更高，其中有3-8%可能帶有BRCA基因變異。

與裘莉家族史相同基因變異

蔡易臻表示，BRCA遺傳性乳癌基因變異，終身罹患乳癌的機率高達8成3以上，比一般婦女約1成3的罹患乳癌機率高出許多，若有生育，5成機率會把BRCA基因遺傳給子女，目前國人帶有該基因變異約0.8%。

針對BRCA遺傳性乳癌基因變異的三陰性轉移性乳癌患者，健保目前有條件補助口服藥PARP抑制劑，促使具有BRCA基因缺陷的癌細胞凋亡，以賴小姐為例，5年存活率僅約12%，可降低疾病惡化或死亡風險42%。

賴小姐昨天表示，她是在2020年洗澡時摸到左乳有小腫塊，澳洲醫師高度懷疑是乳癌，當時全球新冠疫情嚴峻，返台路一波三折。等到她好不容易回到台灣，腫瘤已經惡化，甚至痛到得坐輪椅就醫，打嗎啡止痛，確診三陰性乳癌第4期，接受18次化療，腫瘤縮小一半，再開刀摘除腫瘤與淋巴廓清術，如今已經看不到癌細胞，但要終生服用PARP抑制劑藥物。

蔡易臻提醒，今年年中起，健保針對三陰性乳癌患者提供檢測基因部分給付；另BRCA基因變異也與胰癌、胃癌、卵巢癌等有關，有家族史者建議要篩檢。

▲賴小姐繪畫抒發心情，並完成line貼圖。（記者蔡淑媛攝）

▲賴小姐繪畫抒發心情，並完成line貼圖。（記者蔡淑媛攝）

▲蔡易臻醫師說明賴小姐的左乳有10公分腫瘤，癌細胞轉移多處淋巴及骨頭。（記者蔡淑媛攝）

▲蔡易臻醫師說明賴小姐的左乳有10公分腫瘤，癌細胞轉移多處淋巴及骨頭。（記者蔡淑媛攝）

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