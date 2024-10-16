健康網》牛奶加巧克力害腎結石？ 營養師破解2大迷思

營養師說明，巧克力中的草酸、牛奶鈣質，會在腸道結合成草酸鈣，形成糞石後隨著糞便排出，不會形成腎結石。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「牛奶加巧克力害腎結石」、「可樂喝多會骨質疏鬆」，這些「聽說」有幾分真假？營養師黃品瑄針對常見迷思一一破解，像是巧克力中的草酸、牛奶鈣質，會在腸道結合成草酸鈣，形成糞石後隨著糞便排出，不會形成腎結石；可樂喝太多確實會影響鈣吸收。

迷思1：牛奶加巧克力害腎結石

黃品瑄在臉書專頁「營養師品瑄」發影片分享，巧克力含有豐富的草酸，而牛奶富含鈣質，因此許多人認為一起吃會產生草酸鈣，進而導致腎結石。但其實這是錯誤觀念，草酸與鈣質會在腸道結合成草酸鈣，形成糞石後隨著糞便排出，不會吸收到體內，不影響腎臟，所以不要太緊張

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國健署說明，草酸結石，是最常見的結石種類之一，其組成為草酸鈣，是高草酸血症所致，血液中過多的草酸與血鈣結合而形成草酸鈣結晶，阻塞在泌尿系統導致腎結石、膀胱結石等。針對具有高草酸問題的族群，在攝取含有草酸的食物，反而要同時攝取鈣質，才能提高草酸和鈣離子在腸道結合的機會，減少草酸的吸收，進而降低草酸鈣結石的風險。

營養師表示，可樂通常含有磷酸的添加物，若飲食中磷含量高時，確實會影響鈣吸收；圖為情境照。（圖取自freepik）

迷思2：可樂喝多會骨質疏鬆

網路上也傳出喝太多可樂會骨質疏鬆；對此，黃品瑄解答，這觀念不完全錯誤！可樂通常含有磷酸的添加物，若飲食中磷含量較高時，確實會影響鈣吸收。不過骨頭鈣質本身就會流失，當流失過多時，就會有骨質疏鬆的感覺。

趁早存「骨」本！國健署建議，各年齡層階段都需攝取均衡且足夠營養素，維持骨骼健康，更要從年輕時就要開始「儲存骨本」，多攝取骨骼健康所需的鈣質、維生素D3及蛋白質等，如乳品類、高鈣豆製品、黑芝麻及小魚乾及深綠色蔬菜等，並保持適當體重，不吸菸及節制飲酒，避免過度飲用咖啡、熬夜等健康生活形態。

國健署進一步表示，除了飲食外，也應透過適當日曬來增加體內維生素D3轉化，一般情況下，建議每天上午10點以前或下午2點以後，曬太陽10到20分鐘，藉此維生素D3幫助腸道吸收鈣質，避免骨鈣合成不足而導致骨鬆，也可預防多種慢性疾病的風險。不只如此，從事荷重運動，也可增加骨密度和強健肌肉，幫助改善身體的協調與平衡，減緩肌少症之發生，降低跌倒和骨折的風險。

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