健康網》長途飛機腿麻水腫好困擾 醫曝4招改善血液循環

醫師表示，搭長途飛機時，每隔1-2小時起身活動，能有效促進血液流動；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長途飛行動輒10幾小時，無論出差還是度假，當你長時間坐著，很容易影響血液流動，特別是腿部，輕則引起水腫，嚴重點甚至深層靜脈血栓（DVT），內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文分享4個小技巧，在飛行中保持良好的血液循環。

●每隔1-2小時起身活動：別長時間保持一個姿勢，定期站起來走動，哪怕是在狹窄的過道中走幾步，都能有效促進血液流動。

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●簡單伸展運動：如果無法走動，可以在座位上做些小運動。例如腳踝轉動、抬腿、膝蓋屈伸，以及雙臂伸展，這些小動作能減少肌肉僵硬和腿部水腫。

●穿著彈性壓力襪：壓力襪有助於保持腿部血液循環，特別適合長途飛行時使用，能有效防止靜脈曲張或腿部腫脹。

●保持水分，避免酒精和咖啡：水分充足能幫助血液保持流動性，減少脫水的風險，同時也能避免血液黏稠，進一步預防血栓形成。

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