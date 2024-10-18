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癌友盼接軌國際用藥補缺口 林靜儀：癌藥基金運作會透明

2024/10/18 10:00

病友團體呼籲國內癌症治療盡快接軌國際指引。（資料照）

病友團體呼籲國內癌症治療盡快接軌國際指引。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕近年癌症病人成長，健保癌藥支出卻下降，醫師總統賴清德擘劃「健康台灣」藍圖，端出百億癌症新藥基金，行政院明（2025）年先以公務預算挹注50億元，衛福部次長林靜儀表示，這筆專款運用會有透明度，長遠也規劃法源穩定財源，同時健保新醫療科技預算會依過往經驗評估以達需求，雙管齊下持續照顧病人。

癌症就醫人數從2021年80萬人成長至去年88萬人，但癌藥支出不增反減，由403億元降為394億元。

癌藥基金「好的開始」 學英國須注意背景差異

台灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，近年新藥頻頻問世，健保預算卻停滯造成進不來，癌藥基金打開一扇門，算是「好的開始」。不過，這套作法學英國，台英背景條件卻有差，呼籲政府先處理許多療效明確的藥品，礙於健保財務衝擊而無法給付或給付嚴苛，造成患者看得到、用不到的問題，這點對病友最急迫，不宜一味仿效英國用於不確定療效的藥品。

成大醫學院院長沈延盛指出，癌症晚期最奪命也最花錢，明年政府癌篩經費增加看似太花錢，但有助找出早期病人減少演變至晚期；用藥也一樣，化療較便宜卻須額外花費治療副作用成本，反觀新藥相對副作用低可省這筆錢，長遠均可望降低死亡率並促健保支出下降。

健保新藥預算編列 執行經驗是重要考量

林靜儀指出，為了提高癌友新藥可近性，行政院已編列癌藥基金50億元先進健保基金專款專用，運用上會有透明度，讓大家知道怎麼用，長遠為了基金財源與支付穩定性，也在評估是否修正癌症防治法管理或另設癌藥基金管理條例。

此外，在健保方面，明年總額協商部分未達共識，但醫界與付費者代表均同意增編新藥、新特材等新醫療科技預算，方案分別為32.3億元、46.9億元，後續待衛福部核定。林靜儀指出，過往執行經驗是編列額度重要考量，款項運用有一定標準，不會錢多就寬鬆給付，浮編造成執行率低落或擔心影響執行率就亂花，都不是負責任的主管機關，將精算執行量能評估，以實質達臨床需求。

中晚期癌友用藥需求高 雙管齊下提升可近性

醫師出身的民進黨立委王正旭認為，政府規劃癌症防治先擴大篩檢找出早期個案，相對預後佳、存活長，同時在現行健保給付臨床治療用藥缺口上，尤其中晚期個案需求較高，可利用癌藥基金、擴增健保新醫療科技預算來接軌國際用藥，提升療效。

不過，王正旭坦言在健保制度下，無法短時間讓所有癌友得到期待的治療，國會也在討論是否有機會銜接商保，作為未來強化重大疾病保障的另一個可能方向。

政府目標2030年癌症死亡率下降1/3；圖為北榮重粒子癌症治療中心。（資料照）

政府目標2030年癌症死亡率下降1/3；圖為北榮重粒子癌症治療中心。（資料照）

立委王正旭表示，政府透過篩檢政策提高癌症早期診斷，並運用癌藥基金與健保新醫療科技預算接軌國際用藥，提升療效。（資料照）

立委王正旭表示，政府透過篩檢政策提高癌症早期診斷，並運用癌藥基金與健保新醫療科技預算接軌國際用藥，提升療效。（資料照）

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