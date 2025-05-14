健康網》「熱得要命」非誇飾 日學者：高溫增過敏與罹病率

氣候變遷嚴峻，日本學者提醒，炎熱恐釀免疫系統傷害。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕還記得去（2024）年在台灣發生的創紀錄高溫嗎？日本在2024年經歷史上最熱的夏季，幾乎超越台灣的又濕又熱；而2024年一整年發生多起與高溫有關的意外，包含有年長者因不想開冷氣，竟在家中中暑的意外。未來「熱得要命」恐怕不只是誇飾，學者指出，氣溫上升將增加過敏與生病之風險；而空氣污染也可能傷害免疫系統。

日本媒體《東洋經濟》報導，日本氣象廳預測2025年的夏季氣溫，不會如前2年這麼高，但是在3月，部分地區已出現30度以上高溫。東京理工大學（東京科学大学）公共衛生教授藤原武男表示，氣溫上升將帶增加生病之風險；除了大家第一個想到的中暑以外，也有脫水與免疫異常。

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藤原武男表示，氣溫升高時，不論空調開得多強，都會脫水。此時身體機能將受損，體內平衡也會混亂，將使人容易生病。「氣溫升高時，不論有沒有開空調，人都會脫水。脫水時身體功能將會受損，體內平衡將被打破，讓人容易生病。」

另外氣候變遷導致空氣污染劇烈，人體吸收有害物質，引發免疫系統受損與發炎反應。「多數疾病都是這樣發生的。」

另外藤原武男的研究團隊發表氣溫升高與疾病關係的研究報告。內文提到氣喘、糖尿病、心血管疾病、過敏性休克與川崎病這些過去很難與炎熱有關連的疾病。

厚生勞動省在2023年的數據指出，日本有186萬人有氣喘病史，戰日本總人口1.5%。藤原分析2011年到2019年這幾年，日本因氣喘住院的患者中，與全年氣溫偏高的6到9月期間均溫的關係。最後發現，在極端高溫將使氣喘住院風險增加1.22倍，其中14歲以下兒童發生氣喘風險，高出1.33倍。

同時，藤原武男與同為公共衛生專業的副教授那波伸敏，共同分析5.5萬例每日住院病例與體溫數據。研究結果顯示，氣溫愈高，因過敏性休克住院之風險愈高。特別是當日平均氣溫為30.7度，住院風險增加1.49倍。

那波伸敏表示，另一個風險是昆蟲叮咬，隨氣溫升高，這些昆蟲變得更加活躍。最顯著的病例卻是吃過敏原食物造成的。嚴重過敏反應發生率較低，每年10萬人中約有3到50人發生。但那波伸敏指出，雖然很少人會真的有嚴重過敏反應，「我們還是需要防範，特別是孩子剛出生6個月，開始吃副食品的時候。」

最後則是氣溫上升與氣喘間的研究，將考慮氣候變遷與人口成長趨勢。藤原武男表示，這份研究同時針對醫療體系如何適應提出建議。藤原武男說明，公共衛生與流行病學領域經常提到「預防原則」：若某狀況存在健康損害可能性時，即使很難具體預測未來走勢，也應積極預防。藤原武男強調，醫療界人士應多談論氣候變遷帶來的危害。

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