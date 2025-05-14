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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

4旬男走路頻軟腳 竟是成人少見脊髓腫瘤作怪

2025/05/14 13:57

北醫質子中心治療已突破500例；左起依序為北醫質子中心暨放射腫瘤科主任李欣倫、北醫大校長吳麥斯、病人高先生、北醫附醫院長施俊明、北醫附醫小兒腫瘤科主任劉彥麟。（北醫附醫提供）

北醫質子中心治療已突破500例；左起依序為北醫質子中心暨放射腫瘤科主任李欣倫、北醫大校長吳麥斯、病人高先生、北醫附醫院長施俊明、北醫附醫小兒腫瘤科主任劉彥麟。（北醫附醫提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕40歲出頭的高先生出現排尿困難、右腳無力抬起後，短短1個月內，走路更會突然軟腳、跌倒，經就醫、復健，甚至求助坊間國術館，始終未見改善，最後檢查發現竟是罹患脊髓腫瘤，並經切片確認是少見於成人且原發於脊髓的高惡性度膠質瘤，所幸自費接受質子治療後，腫瘤逐漸縮小，已從需要坐輪椅到現在單側使用柺杖可行動。

台北醫學大學附設醫院小兒腫瘤科主任劉彥麟表示，兒童及年輕人的膠質瘤是源自中樞神經系統（腦或脊髓）膠質細胞的惡性腫瘤，分為高惡性度及低惡性度，而高先生罹患的高惡性度膠質瘤不常見於成年期及脊髓部位，病程進展快速，治療需結合手術、放療與化療。

高先生經過評估接受質子治療，劉彥麟指出，主要是可調控粒子射線在抵達特定深度後釋放能量，避免穿透及傷害腫瘤周遭的正常組織，搭配高速筆型射束、高解析度電腦斷層輔助定位系統等技術，對脊髓或腦部等易受傷害的敏感部位，可再提供更精準且安全的劑量控制，清除腫瘤之餘亦減少許多急慢性副作用。

北醫質子中心暨放射腫瘤科主任李欣倫表示，質子治療因其高度精準的特色，特別適合治療位於重要器官密集度高的癌別部位，或靠近重要器官、神經、血管等關鍵易受傷害部位的腫瘤，如神經腫瘤、兒童癌症（如腦瘤、神經母細胞瘤、肉瘤等）、頭頸癌、左側乳癌（靠近心臟），以及無法手術切除的肝癌、攝護腺癌等。

李欣倫指出，北醫質子中心成立至今，已治療570名癌症病人，國內病人約占9成，以來自北部為大宗，但也有台東、台南、屏東北上患者，治療癌別前5名依序為頭頸癌、兒童癌症、乳癌、攝護腺癌及肝癌，預計6月起將結合質子治療與新型腫瘤熱治療，帶動粒子治療再進化。

李欣倫說明，新型腫瘤熱治療能有效改變腫瘤周邊微環境，讓原本適合腫瘤生存的環境轉變成不利腫瘤生存的逆境，合併質子、放射、藥物治療，特別適合晚期及復發癌症病人，包括頭頸癌、乳癌、軟組織肉瘤、膀胱癌、攝護腺癌、子宮頸癌、直腸肛門癌等。

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