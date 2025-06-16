60歲婦直腸癌轉移肝轉求媽祖找救命醫 標靶反應良好

陳周誠醫師對患者進行手術切除直腸癌及標靶藥物合併化療後，情況相當良好（澄清醫院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位台中市60歲婦人發現她解便後肛門常流血，起初以為是痔瘡所致，買成藥吃未見改善，由於婦人家住中區，是萬春宮媽祖的信徒，跟媽祖請示後，到澄清中港院區就診，確診是直腸癌並已移轉肝臟，直腸癌已達直徑7公分，肝臟腫瘤超過10 顆猶如滿天星，最大達6.5公分，經澄清醫院中港院區大腸直腸外科陳周誠醫師手術切除直腸癌及標靶藥物合併化療後，情況相當良好。

此外，婦人在治療後說，由於澄清平等院區在萬春宮附近，她將兩院區大腸直腸外科醫師名字，一位一位的唸給媽祖聽，一一擲筊，媽祖順杯同意找中港院區陳周誠醫師治療，陳周誠聽完後訝異不已，還好治療前，該病患沒跟他說這段神蹟，否則他的壓力超大。

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患者直腸癌轉移肝臟多處腫瘤（紅圈處）（澄清醫院提供）

陳周誠表示，患者抽血檢查紅色素8.3ng/dl（正常12－15），肝功能指數165（正常45以下），經大腸鏡檢查在直腸上段三分之一處發現一顆約7公分大的癌腫瘤，腹部電腦斷層發現左右的肝臟幾乎佈滿大大小小由1公分到6.5公分不等的直腸癌轉移腫瘤，先接受直腸癌切除手術，切除一段約19公分的直腸，再接合前後段正常直腸，於10天後順利出院。

陳周誠表示，術後腫瘤的R A S基因檢驗顯示為野生型，對該病患的肝腫瘤進行抗表皮生長因子標靶藥物合併化學治療，每3週住院注射一次，至今患者血紅素由8.3提升至11.3，嗜中性球淋巴球比例由3.57降低至1.39，顯示本身的免疫功能提升，而且癌症指數由515ng/ml掉到202，屬於標靶治療中良好的部分反應。

陳周誠表示，針對此類R A S基因野生型病人，而且轉移器官可切除的族群，其存活期更提升至54.9個月的中位數，直逼5年的優越成效。

最重要的是該病患接受標靶及化學治療兩個療程後，如果她的肝腫瘤縮小約30％以上屬於腫瘤早期攣縮，持續治療後有可能在剩餘2、3顆小腫瘤情況下，進行局部肝臟切除，有機會達成完全反應治癒，也是病人的福氣。

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