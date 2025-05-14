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登革熱致死基因與阿茲海默症有關 陽交大攜手國衛院登期刊
〔記者楊綿傑／台北報導〕陽明交大與國衛院團隊最新研究發現，登革熱、日本腦炎、流感、新冠病毒的致死基因「CLEC5A」，同時也與阿茲海默症有密切關聯，點出未來以藥物阻斷CLEC5A蛋白功能作為阿茲海默症治療的新可能。成果登上國際期刊《Journal of Neuroinflammation》。
該研究由陽明交大腦科學研究所副教授鄭菡若，與國家衛生研究院免疫醫學研究中心主任謝世良領軍，包括陽明交大腦科所林鈺益與張文瀚2位博士生皆有重要參與。
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CLEC5A基因所轉譯的蛋白是存在於免疫細胞中的一種受體，而過去研究指出在登革熱、日本腦炎、流感甚至新冠病毒感染時，會促使免疫系統產生強烈的發炎反應，有時甚至導致致命的「細胞激素風暴」。
研究團隊透過基因工程，將阿茲海默症小鼠與剔除了CLEC5A基因的小鼠進行育種。跟有記憶缺失的阿茲海默症小鼠相比，缺少CLEC5A基因的阿茲海默症小鼠在記憶與學習的行為測試中表現顯著提升，大腦中β類澱粉蛋白的堆積也大幅減少，而這些蛋白正是阿茲海默症的關鍵病理指標。
發現CLEC5A是登革熱與日本腦炎致死重要因子的謝世良則指出，一開始對於這個基因與阿茲海默症的關聯也沒有絕對把握，而CLEC5A不只會辨認病毒，後來在紅斑性狼瘡等自體免疫疾病中也有表現，所以當時猜測該基因也在阿茲海默症裡誤傷大腦。
鄭菡若表示，微膠細胞是腦神經重要的免疫細胞，但阿茲海默症的β類澱粉蛋白異常堆積，也會引發微膠細胞不正常活化而攻擊腦神經。剔除CLEC5A基因後不僅降低微膠細胞的發炎活性，也同時提高對β類澱粉蛋白的清除能力。這意味著CLEC5A基因可能是為治療阿茲海默症的新的治療標的。
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