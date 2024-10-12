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健康網》「藍莓燕麥蛋糕」低卡又好吃！ 懶人甜點營養多
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕想吃甜點但又怕胖，不如自己動手做做看。營養師陳怡婷在臉書粉絲專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」發影片分享「藍莓燕麥蛋糕」，它不僅是懶人料理，還是低熱量、高纖維、抗氧化點心。裡面的成份還很健康，藍莓含有花青素（抗氧化的植化素）；燕麥是高纖澱粉，含有β-葡聚醣（膳食纖維）、鉀離子；雞蛋是優質蛋白質。
藍莓燕麥蛋糕
●準備材料
燕麥20克、雞蛋1顆、無糖優格1匙（約20克）、香蕉半根（約40克）、藍莓約7顆
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●製作方法
1.加入燕麥、雞蛋、無糖優格、香蕉，將全部攪拌均勻。
2.表層鋪上一些藍莓，也可以加上喜歡的堅果。
3.放入180°C的氣炸鍋，烤20分鐘就完成了。
陳怡婷說，這是一份無添加糖、無添加油，以及無麵粉的懶人健康點心。可以趁熱吃、放涼吃，冷藏隔天更好吃！
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