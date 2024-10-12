健康網》「藍莓燕麥蛋糕」低卡又好吃！ 懶人甜點營養多

陳怡婷說，藍莓燕麥蛋糕不僅是懶人料理，還是低熱量、高纖維、抗氧化點心。（圖取自陳怡婷臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想吃甜點但又怕胖，不如自己動手做做看。營養師陳怡婷在臉書粉絲專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」發影片分享「藍莓燕麥蛋糕」，它不僅是懶人料理，還是低熱量、高纖維、抗氧化點心。裡面的成份還很健康，藍莓含有花青素（抗氧化的植化素）；燕麥是高纖澱粉，含有β-葡聚醣（膳食纖維）、鉀離子；雞蛋是優質蛋白質。

藍莓燕麥蛋糕

●準備材料

燕麥20克、雞蛋1顆、無糖優格1匙（約20克）、香蕉半根（約40克）、藍莓約7顆

請繼續往下閱讀...

●製作方法

1.加入燕麥、雞蛋、無糖優格、香蕉，將全部攪拌均勻。

2.表層鋪上一些藍莓，也可以加上喜歡的堅果。

3.放入180°C的氣炸鍋，烤20分鐘就完成了。

陳怡婷說，這是一份無添加糖、無添加油，以及無麵粉的懶人健康點心。可以趁熱吃、放涼吃，冷藏隔天更好吃！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法