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健康網》「肌」不可失！ 醫：肌少症影響血流 中風風險增

2024/10/13 12:31

醫師提醒，若發現開始無法久站，走幾步就覺得腿痠腿疼，總想坐下休息，便是腿部肌耐力不足的表現；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，若發現開始無法久站，走幾步就覺得腿痠腿疼，總想坐下休息，便是腿部肌耐力不足的表現；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別以為肌力不足是正常老化！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究表示，肌力不足會使腿部肌肉變得鬆弛，恐害血液循環下降、血液受阻，影響身體健康，因此提醒，發現無法久站，走幾步就覺得腿痠腿疼，便是腿部肌耐力不足的表現，40歲後開始肌力訓練運動，從每日萬步、深蹲50下開始，讓健康成為最寶貴資產！

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，1名50歲的病人，發現自己的肌力似乎不和40歲一樣了！認為是正常年齡增長現象，不予理會，透過保健食品補充蛋白質；對此，他直言，「不用花那麼多錢在保健食品，而是要花一些時間進行肌力訓練，與其吃一堆補品不如運動吧！」

黃軒引述研究指出，人體肌肉力量，通常從30歲左右就開始逐漸衰退，並在40歲之後加速減少，隨著年齡增長，特別是在60歲後，肌力衰退的速度會顯著加快，每年平均損失約3%至5%的肌肉量，出現肌少症問題，也是老年人功能下降、和活動能力受限、主要的原因！

肌力不足 小心影響2健康

●循環下降：研究顯示，隨著年齡增長，若缺乏訓練，腿部肌肉會變得鬆弛，不僅影響肌肉力量，還可能導致血液循環功能下降。長期腿部肌肉衰退，會增加周邊動脈疾病（Peripheral Artery Disease, PAD）風險，使血液流動受限，影響整體健康，增加心血管疾病和中風的風險。

●血流受阻：血流受阻會降低腿部肌肉營養供應，使肌肉萎縮和力量下降。研究表明，腿部肌肉的衰退還會影響行動能力，使人更容易疲勞和跌倒，尤其是老年人。因此，透過適當肌力訓練，如低強度抗阻訓練結合血流限制（BFR），可有效減少肌肉流失，並促進血液循環，提升身體功能。

醫師指出，跑步、增加深蹲或推舉等肌力訓練，不僅能跑得更快、遠，還能更有效維持體態，降低疲勞感；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，跑步、增加深蹲或推舉等肌力訓練，不僅能跑得更快、遠，還能更有效維持體態，降低疲勞感；圖為情境照。（圖取自freepik）

久坐、只跑步小心肌力不足

●久坐太危險：久坐的人常會發現臀部和核心肌群的力量逐漸減弱，這也是造成腰痠背痛的原因之一，同時也會增加膝蓋負擔，建議透過核心肌群訓練，增強肌力和肌耐力，預防腰痠背痛，讓日常動作更輕鬆自如。專家也指出，肌力訓練不僅能鍛鍊身體，還能幫助維持老年人的大腦功能，也特別提醒，肌力訓練循序漸進，不要一次調得太重，反而容易受傷。

●不能只有跑步：增加深蹲或推舉等肌力訓練，不僅能跑得更快、遠，還能更有效維持體態，降低疲勞感。況且全身肌力提升，有助於跑步時的平衡感，減少受傷風險，緩解關節的壓力。

該如何開始肌力訓練呢？黃軒建議，每天先從1萬步的小腿肌訓練開始，再慢慢加入自體重訓，如深蹲和橋式等，習慣後可以加一些重量，例如啞鈴或彈力帶，進行阻抗訓練，增加肌力，不僅有助於保持肌肉，還能增加身體代謝，燃燒更多卡路里，維持理想體態。

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